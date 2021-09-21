مسابقة لإختيار أفضل وحدة محلية فى التخلص الآمن من المخلفات العضوية

قرر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تنظيم مسابقة بين الوحدات المحلية التى تم ترشيحها من المحافظات لاختيار أفضل وحدة محلية فى تنفيذ أعمال التخلص الأمن من نواتج تطهير الترع والمصارف والنظافة والتجميل وابتكار طرق غير تقليدية للتخلص الآمن من هذه النواتج.

وأشار شعراوي إلى أنه سيتم منح الوحدة المحلية الفائزة مبلغ 3 ملايين جنيه لتدعيم منظومة النظافة وتحسين البيئة بنطاقها مع تخصيص نسبة 10% من المبلغ للقائمين على العمل بالوحدة المحلية الفائزة، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجان تضم ممثلين من الوزارة ووزارات البيئة والموارد المائية والري والتضامن الاجتماعي لتقييم الأعمال ميدانيًا ورصد نتائج التجربة وتحديد الفائز.

وأوضح شعراوي أن الوزارة قامت بتنفيذ نموذج تجريبي لحل مشكلة إزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية فى 3 مراكز إدارية هى إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وشبين الكوم بالمنوفية، والواسطى ببنى سويف لافتًا إلى أنه سيتم التوسع فى تنفيذ هذه النماذج فى باقى المحافظات، حيث تم ترشيح 28 مركزًا إداريًا فى 15 محافظة للتوسع فى تنفيذ هذه التجربة.

وأشار الوزير إلى ان تجربة محافظة البحيرة نتج عنها رفع 10 آلاف طن ناتج التطهير من داخل الكتل السكنية بمركز إيتاى البارود، كما تم توريد 180 صندوق قمامة لتوزيعها على المجاري المائية بالمركز وذلك لمنع وصول المخلفات للمجاري المائية، وتم عقد العديد من الندوات لتثقيف وتوعية الأهالي بأهمية الجمع المنزلي وعدم إلقاء المخلفات فى المجاري المائية، كما تم تحرير 120 محضر بيئي للمخالفين الذين يلقون المخلفات فى المجاري المائية موضحًا أنه تم تعميم التجربة على المجاري المائية بمركز إيتاى البارود بالكامل والذي يبلغ عدد الترع به 46 ترعة بطول 200 كم يمر منها 40 كم بالكتل السكنية إضافة إلى 20 مصرفًا بطول 100 كم يمر منها 30 كم بالكتل السكنية.

وأوضح شعراوي أن التجربة فى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية نتج عنها رفع 18 ألفًا و150 طن مخلفات من بحر سيف وترع البتانونية وعبد العزيز وشعب شنوان ومليج ومسلك شبين وكفر طمندى والجردة ومصارف كمشيش والقرنين وسبل، وتم تصنيع 50 صندوق قمامة وتوزيعها على المجارى المائية، وتم التنسيق مع 7 جمعيات خاصة وأهلية للمشاركة فى منظومة النظافة والجمع من المنبع.

كما قام الأهالي بالتبرع بالأشجار لزراعتها على جانبى بحر يوسف ومصرف القرنين بالتنسيق مع الوحدات المحلية وذلك على جانبى الترع التى تم تطهيرها، وقام مركز شبين الكوم بوضع حواجز بالجوانب الترابية للترع والمصارف التى تم تطهيرها لمنع وصول المخلفات اليها مشيرًا إلى قيام الاجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية بتوسيع نطاق العمل بالتجربة لتشمل مراكز الباجور وأشمون ومنوف وقويسنا وسيتم تعميمها فى باقى مراكز المحافظة.

ولفت اللواء شعراوي إلى أن تجربة مركز ومدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف نتج عنها تطهير المصرف والترع فى قرية قمن العروس بنسبة 70% وتطهير ترعة زاهر وترعة عروس فرع 1-2 وتجريف مصرف الزاوية موضحًا أنه تم تنفيذ حملات توعية للأهالي بالاستعانة بالرائدات الريفيات ومسئولي محو الأمية لزيارة البيوت وتوعية الأهالي بأهمية الفصل من المنبع وعدم إلقاء المخلفات بالمجارى المائية، كما تم من خلال التجربة زراعة 200 شجرة وتوفير صناديق قمامة ودهان مداخل الوحدة المحلية ومخارجها ودهان أعمدة الإنارة ورفع ما يقرب من 4 آلاف طن نواتج تطهير من على جسور المجارى المائية وعمل دوريات مرور بصفة دورية لمنع إلقاء المخلفات.

وأشار شعراوي إلى أهمية دعم المبادرات الشبابية لتمويل المشروعات فى مجال القمامة والمخلفات وشراء المعدات و الادوات اللازمة مؤكدُا إعطائهم أولوية فى الحصول على قروض التنمية المحلية ومشروعك مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات على جوانب الترع والمصارف والعمل على تغيير سلوكيات المواطنين فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية وكافة الجهات المعنية خاصة مع تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع لتعظيم الاستفادة من أهداف هذا المشروع .