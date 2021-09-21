ضبط تشكيل عصابي و26 تذكرة شابو و44 قطعة حشيش بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج من ضبط تشكيل عصابي تخصص في أعمال الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، حيث تم ضبط أفراد التشكيل وبحوزتهم 14 تذكرة من مخدر الشابو.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات قيام عاملين بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما للإتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الشابو متخذين من دائرة مركز البلينا مسرحًا لنشاطهما الإجرامي.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا مفادها قيام كل من “أ م ا ه” 37 سنة عامل و"أ ك م ص" 31 سنة عامل يقيمان دائرة مركز البلينا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية تم ضبط المذكورين حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامي بمحيط محل إقامتهما بدائرة مركز البلينا ومحرزين 14 تذكرة من مخدر الشابو يزنوا حوالى42 جرام تقريب ولمبه "أداة لتعاطي مادة الشابو" و مبلغ مالي 270 جنيها هاتف محمول.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما.