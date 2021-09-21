الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف لغز العثور على جثة شاب بجوار مسجد في حلوان

جثة
جثة

يكثف رجال مباحث القاهرة من جهودهم لسرعة كشف غموض بلاغ بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره ملقاة بجوار أحد المساجد بحلوان، ويرجح بحسب الفحص المبدئى لمفتش الصحة أن الوفاة نتيجة تعرض المتوفى لهبوط فى الدورة الدموية.

وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية، ملقاة بجوار إحدي المساجد دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم لمكان الواقعة للوقوف على أسباب الوفاة وتم نقل الجثمان إلى مستشفى حلوان العام، وبفحص الجثمان تبين عدم وجود إصابات.

وبإجراء التحريات تبين أن الجثة لشخص يدعى فؤاد م.ف، ٣٤ سنة، عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة ١٥ مايو.

وكشف الفحص المبدئي لمفتش الصحة، أن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

مباحث القاهرة قسم شرطة حلوان مستشفى حلوان العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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