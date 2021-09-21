الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لتلبية احتياجات التنمية..

وزير الكهرباء: مصر تسعى للاكتفاء من كل موارد الطاقة

الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أنه استعرض، خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا حجم التطور الهائل الذي حققته مصر في مجال البنية التحتية وربطها بالشبكات الكهربائية، مشيرًا إلى سعى مصر للاكتفاء من كل موارد الطاقة بما يلبي كافة احتياجات التنمية مع التركيز على رفع كفاءة الطاقة الكهربائية للمستهلكين.

وأشار الوزير - في تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في فيينا- إلى وجود ربط كهربائي ناجح بين مصر وكل من الأردن وليبيا والسودان معربا عن أمله في أن يكون هناك قريبًا ربط كهربائي مع السعودية، إضافة إلى تطلع مصر لربط كهربائي أيضًا مع قبرص وكريت.

وأضاف الدكتور شاكر أن المحطات النووية هي أحد الوسائل الهامة لإنتاج الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أن مزيج الطاقة في مصر يحتوي على العديد من الموارد المتنوعة ومنها أيضا العديد من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وذكر الوزير أن حجم مساهمة الطاقة النووية في مزيج الطاقة بمصر يزداد، مشيرًا إلى أن المحطة التي تقوم بتجهيزها مصر تتكون من أربع مفاعلات وكل مفاعل 1200 ميجاوات، مما يعني أن قدرة المحطة 4800 ميجاوات وهو ما يمثل 10 في المائة من قدرات شبكة الكهرباء في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن المحطة النووية المصرية لها دور كبير في المستقبل بعد تشغيلها.

ولفت الوزير إلى أن مصر تطبق أعلى مستويات السلامة النووية وتواكب أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال، مشيرا إلى أن الكوادر البشرية تلقت أفضل مستويات التدريب واكتساب الخبرات والمهارات.

وحول استفادة مصر من التجارب الدولية ومن التعاون مع وكالة الطاقة، قال وزير الكهرباء إن عملية التدريب والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية مستمرة في الوقت الحالي بالاستعانة بمجموعة من المتخصصين في هذا الأمر.

فيينا مصر الكهرباء

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وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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