الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منغوليا تسجل 2543 حالة إصابة جديدة بكورونا

كورونا
كورونا

سجلت وزارة الصحة في منغوليا، اليوم الثلاثاء، 2543 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 280 ألفا و540 حالة إصابة.

وذكرت وزارة الصحة المنغولية- وفق ما نشرته وكالة أنباء منغوليا "مونتسام"- أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 1053 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بكوفيد-19 ارتفع إلى أكثر من 237 ألف حالة، بعد شفاء 4 آلاف و883 مريضاً بكوفيد في الساعات الماضية، مؤكدة وجود 21 ألفا و391 مريضاً بكوفيد يتلقون العلاج اللازم داخل المستشفيات.

منغوليا كورونا وزارة الصحة في منغوليا كوفيد الصحة

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