منغوليا تسجل 2543 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في منغوليا، اليوم الثلاثاء، 2543 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 280 ألفا و540 حالة إصابة.

وذكرت وزارة الصحة المنغولية- وفق ما نشرته وكالة أنباء منغوليا "مونتسام"- أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 1053 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بكوفيد-19 ارتفع إلى أكثر من 237 ألف حالة، بعد شفاء 4 آلاف و883 مريضاً بكوفيد في الساعات الماضية، مؤكدة وجود 21 ألفا و391 مريضاً بكوفيد يتلقون العلاج اللازم داخل المستشفيات.