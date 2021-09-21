الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 21 شخصًا فى تصادم أتوبيس سياحى وسيارة قمامة بالإسكندرية

حادث تصادم أتوبيس
حادث تصادم أتوبيس سياحى بالإسكندرية

تسبب تصادم أتوبيس سياحي وسيارة نقل تابعة لشركة "نهضة مصر" لجمع القمامة في وفاة شخصين وإصابة 19 آخرين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمنطقة مرغم غرب المدينة، مما أدى إلى اصطدام الأتوبيس بالجزيرة بمنتصف الطريق.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بحادث تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة تابعة لشركة نهضة مصر لخدمات النظافة، ووجود مصابين ووفيات.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم العامرية أول، بصحبة سيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام الأتوبيس السياحي بسيارة نهضة مصر ثم اصطدامه بالجزيرة الوسطى، مما أسفر عن وفاة شخصين ونقل 17 شخصًا إلى مستشفى جمال حمادة، و2 آخرين إلى مستشفى القوات المسلحة لتلقي العلاج اللازم، ونقل جثتين لمشرحة كوم الدكة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
وقام مرفق إسعاف الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عرابي، بنقل 17 مصابًا إلى مستشفى جمال حمادة، ومصابين اثنين لمستشفى القوات المسلحة، لتلقي العلاج اللازم، وتنوعت الإصابات بين كسور وجروح وإصابة خطيرة، وأعلنت حالة الطوارئ في المستشفيات لاستقبال المصابين في الحادث وإجراء الإسعافات اللازمة لهم والتواصل مع أطباء مستشفى جمال حماده لتوفير ما يلزم من دم أو احتياجات لمصابي الحادث.

كان قد شهد الطريق الصحراوي بمنطقة الكافوري غرب الإسكندرية، وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ووجود إصابات جراء الحادث.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الصحراوي غرب المحافظة بمنطقة الكافوري دائرة قسم الشرطة.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط إدارة المرور رفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين  تصادم بين 3 سيارات بينهم  سيارة نقل محملة بضائع على سيارتين ملاكي تصادف مرورها، حيث تسببت الحمولة الزائدة فى انقلاب السيارة على إحدى جانبيها.

وقال مصدر أمنى إن الحادث أسفر عنه إصابة 3 أشخاص، إصابات تتراوح بين كدمات خفيفة إلى كدمات متوسطة، وجارٍ رفع آثار الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

مصر مستشفيات الإسكندرية حادث تصادم اسكندرية الصحراوي تصادم بين أتوبيس الاتوبيس السياحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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