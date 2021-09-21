نستعرض معكم مواعيد القطارات المكيفة والمميزة على خطوط السكك الحديدية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار خطة هيئة السكك الحديدية لتوفير الراحة لجميع المسافرين والركاب من خلال مئات الرحلات يوميا، ضمن خطة تطوير شاملة للمرافق خلال الفترة الحالية.



حجز إلكترونى وجدول مواعيد القطارات المكيفة والمميزة



توفر هيئة السكك الحديدية جميع الخدمات للمواطنين والمسافرين على جميع الرحلات بتحديد مواعيد القطارات المكيفة والمميزة على جميع الخطوط من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بها أو تطبيق التليفون المحمول ضمن خطة ميكنة الخدمات الحكومية وتنفيذا لتعليمات وزير النقل والمواصلات بهذا الشأن.





مواعيد القطارات المكيفة والمميزة إلى الإسكندرية من القاهرة



رحلة قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية مكيف ومميز الساعة 5.00 صباحا.



قيام قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية الساعة 6.00 صباحا.



موعد قيام قطار رقم 905 القاهرة الإسكندريةVIP مباشر الساعة 8.00 صباحا.



يتحرك قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية الساعة 8.15 صباحا.



يقوم قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مكيف ومميز من القاهرة الساعة 8.35 صباحا.



قيام قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية من القاهرة الساعة 11.15 صباحا.



موعد قيام قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية الساعة 12.30 ظهرا.



رحلة قطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر الساعة 2 ظهرا.



يتحرك يقطار رقم 919 القاهرة الإسكندرية الساعة 2،25 ظهرا.



موعد قطار رقم 2001 القاهرة الإسكندرية VIP الساعة 3 بعد الظهر.



رحلة قطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية الساعة 3،20 بعد الظهر.



موعد قيام قطار رقم 923 القاهرة الإسكندرية الساعة 4 عصرا.



رحلة قطار رقم 925 القاهرة الإسكندرية الساعة 5،20 عصرا .



موعد قطار رقم 921 القاهرة الإسكندرية VIP الساعة 6 مساء.



قيام قطار رقم 927 القاهرة الإسكندرية VIP الساعة 7 مساء.







مواعيد القطارات إلى القاهرة من الاسكندرية مختلط " مكيف ومميز"





يتحرك قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة الساعة 6.00 صباحا.



قيام قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر الساعة 7.00 صباحا.



موعد قيام قطار رقم 904 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر الساعة 8.00 صباحا.



رحلة قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة فى تمام الساعة 8.15 صباحا.



موعد قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة الساعة 11.30 صباحا.



رحلة قيام قطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة الساعة 1 ظهرا.



يتحرك قطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر الساعة 2 ظهرا.



قيام قطار رقم 918 الإسكندرية القاهرة فى تمام الساعة 3 بعد الظهر.



موعد قطار رقم 118 الإسكندرية القاهرة مكيف ومميز الساعة 5،20 ظهرا.



يتحرك قطار رقم 928 الإسكندرية القاهرة الساعة 6 مساء.



رحلة قطار رقم 926 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر الساعة 7 مساء.



موعد قطار رقم 930 الإسكندرية القاهرة الساعة 8،20 مساء.



يتحرك قطار رقم 922 الإسكندرية القاهرة الساعة 3،25 ظهرا .



موعد قطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم الساعة 3،30 ظهرا.



قيام قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان الساعة 5 عصرا .



يتحرك قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP الساعة 8 مساء.



موعد قطار رقم 934 الإسكندرية أسوان VIP الساعة 8 مساء



قطار رقم 931 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8،15 مساء.



رحلة قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP من القاهرة الساعة 8،30 مساء.





مواعيد القطارات المكيفة والمميزة المنصورة دمياط القاهرة



قيام قطار رقم 948 المنصورة القاهرة مكيف ومميز الساعة 05.35 صباحا.



موعد قطار رقم 1914 المنصورة القاهرة مكيف و مميز الساعة 06.25 صباحا.



رحلة قطار رقم 334 المنصورة القاهرة في تمام الساعة 07.10 صباحا.



يتحرك قطار رقم 964 دمياط القاهرة الساعة 07.35 صباحا.



موعد قطار رقم 1916 المنصورة القاهرة الساعة 08.30 صباحا.



قيام قطار رقم 966 دمياط القاهرة الساعة 3،07 بعد الظهر.



قطار رقم 994 دمياط القاهرة مختلط يتحرك الساعة 17.45 بعد الظهر.





قطارات القاهرة الإسماعيلية بورسعيد والعكس



موعد قطار رقم 593 القاهرة السويس مختلط الساعة 05.00 صباحا.



يتحرك قطار رقم 945 القاهرة بوسعيد الساعة 06.10 صباحا.



رحلة قطار رقم 185 سوهاج بوسعيد من القاهرة الساعة 08.40 صباحا.



