مذكرة تفاهم بين «سدايا» ومجمع الملك سلمان للغة العربية

وقع َمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" لإثراء المحتوى العربي في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، ودعم وتنمية الأبحاث والتطبيقات ذات العلاقة بمجالات الذكاء الاصطناعي واللغة العربية.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون بين الهيئة والمجمع في المجالات المشتركة، والتعاون المشترك في عدة مشاريع تشمل القواميس والمعاجم، وإجراء أبحاث علمية حول استخدامات البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة اللغة العربية وتطبيقاتها.

وشملت المذكرة كل من العمل المشترك على تطوير تطبيقات ابتكارية باستخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتطوير القدرات من خلال تنظيم مسابقات وفعاليات لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي في مجال اللغة العربية، والعمل في مجال تأسيس مركز ذكاء متخصص في اللغة العربية وتطويرها، وبناء قواعد بيانات شاملة للغة العربية وتطبيقاتها وأدواتها وتحولاتها الدلالية وآلية تطويرها التقنية.

وكان الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، قد أصدر في 22 فبراير 2021، قرارًا بتكليف الدكتور عبد الله الوشمي أمينًا عامًا لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ليتولى تنفيذ رؤية المجمع في خدمة اللغة العربية ودعم تطبيقاتها اللغوية الحديثة.

ويملك الدكتور الوشمي خبرة كبيرة وتجربة طويلة في تدريس اللغة العربية وإدارة مجاميعها، فقد سبق أن شغل منصب الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، وتولى في فترة سابقة رئاسة النادي الأدبي في الرياض، وكان عضوًا في عدد من اللجان الثقافية والإعلامية والأدبية.

وشهد العام 2019 اعتماد استراتيجية "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي – سدايا " من أجل دعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وإطلاق قدرات المملكة، وبهدف بناء اقتصاد قائم على البيانات، فإن الهيئة تعمل على تنظيم قطاع البيانات وتمكين الابتكار والإبداع، وذلك من خلال أذرع ثلاثة، وهي مكتب إدارة البيانات الوطنية، ومركز المعلومات الوطني، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي.