حصول 5 روضات أطفال على شهادة الجودة والاعتماد بمطروح

قدم عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الإثنين، التهاني إلى مسؤولي الجودة ورياض الأطفال بتعليم مطروح،

لحصول روضات أطفال السلام الجديدة الابتدائية، والشهيد مجند عبدالله عبدالرحمن الابتدائية، والشيخ عبدالله بو رسوة الإبتدائية بحي الزهور بإدارة مطروح التعليمية، والسلوم الابتدائية بالمدينة الحدودية، ومدرسة الصديق أبوبكر الإبتدائية بإدارة الحمام الابتدائية، على شهادة الجودة والاعتماد.

وأهدى وكيل تعليم مطروح هذا الانجاز الجديد إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لدعمه المتواصل والمؤثر لتعليم مطروح، مشيدًا بحصول روضة أطفال السلوم علي شهادة الجودة في سابقة تاريخية للمدينة الحدودية، والتي وضعتها على الطريق الصحيح، ولتكون نقطة مضيئة على خريطة الجودة والاعتماد .

وأشاد وكيل تعليم مطروح بتحقيق منظومة متكاملة بين جميع عناصر العملية التعليمية بمحافظة مطروح، قائلًا: «أتى الزرع غرسه» بتحقيق ذلك النجاح المبهر والمستمر بمواصلة حصد شهادات الجودة والاعتماد من الهيئة القومية المختصة بذلك للعام الرابع على التوالي.

وثمن وكيل تعليم مطروح مجهودات الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية، وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام، ومنى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية، ومجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية، وعلياء بكر موجه عام رياض الأطفال ومسئولي الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية، ومديري المدارس الفائزة والعاملين بروضات الأطفال بها، مشيدًا بالاخلاص والتفاني في العمل وتقدير المسئولية، فأتي الزرع حصاده الغزير وغرسه الوفير بحصد 5 روضات أطفال لشهادة الجودة والاعتماد من الهيئة القومية المختصة بذلك.