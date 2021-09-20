الإثنين 20 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تمدد قيود السفر عبر الحدود البرية مع كندا والمكسيك لـ21 أكتوبر

الحدود البرية مع
الحدود البرية مع كندا والمكسيك

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، عن تمديد قيود السفر على حدودها البرية مع كندا والمكسيك حتى 21 أكتوبر المقبل، وتشمل القيود حظر السفر غير الضروري إلى الولايات، على الرغم من قرار السلطات الكندية بفتح حدودها أمام الأمريكيين الذين تم تطعيمهم.
وصرح منسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض جيف زينتس، في تصريحات له اليوم أوردتها صحيفة (مترو) الأمريكية، الصادرة من نيويورك، بأن الحدود البرية الأمريكية مع كندا والمكسيك ستظل مغلقة أمام السفر غير الضروري حتى 21 أكتوبر المقبل.
كما أشار إلى أن جميع الرعايا الأجانب الذين يسافرون "جوًا" إلى الولايات المتحدة سيحتاجون إلى إظهار دليل يثبت حصولهم على التطعيم ضد "كورونا" بدءًا من أوائل شهر نوفمبر المقبل.. مٌضيفًا: "ليس لدينا أي تحديثات لسياسات الحدود البرية في هذه المرحلة".
يُذكر أن كندا بدأت، في 9 أغسطس الماضي، السماح للزوار الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل بالسفر غير الضروري، وواصلت الولايات المتحدة تمديد القيود غير العادية على كندا والمكسيك بصورة شهرية منذ مارس 2020 مع بدء تفشي وباء "كورونا".
ويضغط المشرعون الأمريكيون على البيت الأبيض لرفع القيود التي منعت السفر غير الضروري للكنديين عبر الحدود الشمالية للولايات المتحدة منذ مارس 2020.
 

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

واشنطن كندا أمريكا الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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