الاتحاد الأوروبى يندد بتقييد بعثة «منظمة الأمن والتعاون» أثناء الانتخابات الروسية

ندد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، بقرار روسيا بتقييد حجم وحرية بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتبها لشئون المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان أثناء تغطية انتخابات مجلس الدوما الروسي "الانتخابات التشريعية" خلال الفترة من 17-19 سبتمبر الجاري.

وجاء في بيان صحفي صدر على الموقع الرسمي للممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية في روسيا شهدت حملة قمع متزايدة ضد السياسيين المعارضين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة، فضلاً عن الصحفيين. أدى ذلك إلى تقييد الاختيار أمام الناخبين الروس وقدرتهم في الحصول على معلومات كافية ودقيقة عن المرشحين.

وأضاف البيان: أن الاتحاد الأوروبي يكرر قلقه العميق بشأن النمط المستمر لتقلص مساحة المعارضة والمجتمع المدني والأصوات المستقلة في جميع أنحاء روسيا. ويدعو القيادة الروسية إلى وقف هذه التطورات السلبية.

كذلك، يتعين على الاتحاد الروسي الالتزام بتعهداته أمام الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، بحسب البيان.

وتابع البيان: "لا يعترف الاتحاد الأوروبي ولن يعترف بالضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول من قبل موسكو، وبالتالي لا يعترف بما يسمى بالانتخابات التي أجريت في شبه جزيرة القرم المحتلة. كما أن قرار روسيا بإشراك سكان المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية لاسيما في منطقتي دونيتسك ولوهانسك في انتخابات الدوما يتعارض مع روح وأهداف اتفاقيات مينسك. ولا يزال الاتحاد الأوروبي ثابتًا في دعمه لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

وانطلقت عملية الاقتراع لانتخابات مجلس النواب الروسي "الدوما" في القنصلية الروسية بالغردقة، الأحد، وسط إجراءات وقائية واحترازية، ويستمر الاقتراع حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

ومن المقرر أن يجرى انتخاب مجلس الدوما لمدة خمس سنوات في ظل نظام انتخابي مختلط، حيث بدأ توافد المواطنين الروس على مقر القنصلية بالغردقة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الدوما الروسية.

من جانبه، شدد فيكتور فوروبييف القنصل الروسي بالغردقة - في تصريح اليوم - على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، واستخدام الأقلام أحادية الاستخدام وضرورة ارتداء الكمامة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس كورونا.

وأضاف فورباييف أن عددا كبيرا من الجالية الروسية داخل الغردقة بالإضافة إلى السياح الذين يقضون إجازتهم داخل القرى والمنتجعات ويقدورن بالآلاف، موضحا أنه من حق كل مواطن روسي موجود على أرض مدينة الغردقة سواء مقيم أو سائح بلغ 18 عاما التصويت في الانتخابات.