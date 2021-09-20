الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رومانيا تسجل 3342 إصابة و78 وفاة بكورونا

كورونا في رومانيا
كورونا في رومانيا

أعلنت السلطات الصحية في رومانيا، اليوم الإثنين، تسجيل 3342 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و152 ألفًا و52 مُصابًا على مستوى البلاد.


وذكرت وزارة الصحة الرومانية، في بيان لها أوردته صحيفة "رومانيا جورنال"، أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 35 ألفًا و592 حالة وفاة عقب تسجيل 78 وفاة جديدة على مدار أمس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من المرض بلغ الآن مليونًا و79 ألفًا و814 شخصًا على مستوى البلاد، مُشيرة إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج في المستشفيات إثر الإصابة بكورونا 7884 حالة من بينها 952 حالة تم وضعها في حدات العناية المركزة.
 

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

بوخارست رومانيا كورونا الصحة الرومانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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