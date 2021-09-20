رئيس المجلس الأوروبي يندد بقلة وفاء واشنطن في قضية الغواصات

ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الإثنين بـ"قلة وفاء" الولايات المتحدة في أزمة الغواصات بين باريس واشنطن.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، لصحفيين في نيويورك على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة: إن الاتحاد الأوروبي يطالب واشنطن بـ"توضيح"، لمحاولة فهم بشكل أفضل النوايا وراء إعلان شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا لانه "أمر لا يمكن تفسيره".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية: إنها ستجري محادثات مع مسؤولين فرنسيين في الأيام المقبلة في محاولة لنزع فتيل خلاف دبلوماسي بينهما.

وبمقتضى الاتفاق الأمني الجديد بين واشنطن ولندن وكانبيرا، ستحصل أستراليا من الولايات المتحدة على غواصات نووية، وأدى توقيع الصفقة إلى إلغاء أستراليا بشكل مفاجئ عقدا لشراء غواصات فرنسية مما أثار غضب فرنسا وأدى إلى انتقادات حادة من الصين والاتحاد الأوروبي.

واستدعت فرنسا سفيريها من الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور، في خطوة غير مسبوقة بين حلفاء وشركاء في حلف الناتو.

ومن المتوقع أن تعقد الولايات المتحدة لقاءات مع مسؤولين فرنسيين كبار، بمن فيهم مندوب فرنسا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في محاولة لتهدئة التوتر بين البلدين.

ويقول مراسل بي بي سي في باريس: إن خطوة فرنسا تعكس شعورها بالغضب والإهانة وتعرضها للخيانة.

وفي سياق متصل، تطرق وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى ما اعتبره "أزمة خطيرة" تمثلت في إلغاء كانبيرا عقدًا ضخمًا مع باريس لتسلم غواصات منها، منددًا بـ"كذب وازدواجية وتقويض كبير للثقة" و"ازدراء" من جانب حلفاء فرنسا.

وبرر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، عبر قناة "فرانس 24"، استدعاء سفيري فرنسا في كانبيرا وواشنطن عازيًا ذلك إلى "وجود أزمة خطيرة بيننا"، في حين لم يعر أهمية لإمكان استدعاء السفير في لندن، قائلًا: "نعلم انتهازيتهم الدائمة" بعد بضعة أشهر من بريكست.