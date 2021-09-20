الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تسجل 15 وفاة و166 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر اليوم الإثنين، تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 11 إصابة عن حصيلة اليوم السابق ليرتفع بذلك مجموع الإصابات إلى 201 ألف و766.

وكشفت الوزارة في بيان لها عن رصد 15 حالة وفاة جديدة بزيادة حالتين عن يوم أمس، ليصبح إجمالي الوفيات 5 آلاف و709.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 145 حالة جديدة، وهو ما يرفع عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 138 ألفا و77، فيما يتواجد 22 مريضا في العناية المركزة.

الجزائر كورونا فيروس كورونا الاصابات الوفيات

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