تحالف الأحزاب المصرية يناقش آلية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

يعقد تحالف الأحزاب المصرية اجتماعا للمجلس الرئاسى الذى يضم جميع رؤساء الأحزاب السبت القادم بمقر التحالف.

وصرح كمال حسانين رئيس حزب الريادة وأمين تنظيم التحالف بأن الاجتماع يأتى بناء على دعوة من المحاسب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام التحالف لمناقشة وبحث آليات دور أحزاب التحالف فى تنفيذ الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم ١١سبتمبر الجاري.

وأضاف حسانين، أن جدول الاجتماع يتضمن توجية رسالة شكر من المجلس الرئاسى للتحالف للرئيس عبدالفتاح السيسى على إطلاق هذه الاستراتيجة وبحث مقترحات رؤساء الأحزاب بشأن دور التحالف لتنفيذ هذه الاستراتيجة.

وأشار رئيس حزب الريادة وأمين تنظيم التحالف، إلى أن الاجتماع سيبحث آلية التواصل مع وزارة الصحة لتنظيم حملات تطعيم ضد فيروس كورونا بمقار الأحزاب وبحث الاحتفال بالذكرى ٥٨ لنصر أكتوبر ودراسة تنظيم أنشطة رياضية بين شباب أحزاب التحالف.

فيما تعقد أمانة العمال بحزب إرادة جيل برئاسة تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ ،اجتماعا غدا الثلاثاء بالمقر الرئيسي بجاردن سيتي، لمناقشة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تصنيع قطع الغيار المستوردة من الخارج محليا لتوفير العملة إن أمكن.

كما يناقش الإجتماع توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم دخول أي منتجات رديئة من أول مارس القادم ٢٠٢٢ ولابد أن تكون مطابقة للمواصفات الأوربية، بالاضافة إلى الوقوف دقيقة حدادا على روح المرحوم محمود العربي (( شهبندر التجار)) وشرح مستفيض عن تجربته في عمل إرساء للقطاع الخاص الوطني، بعد إغلاق المنشأة أو تصفيتها وفترة التفاوض والتي غالبا ما تستغرق عاما من المسؤل عن علاج العمال المصابة بأمراض مزمنة سواء العمليات أو العلاج الشهري، بجانب شرح ٤ بنود من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية ٢٠٢٠.