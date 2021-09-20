تعرف على أسباب وطريقة علاج «تورم الساقين»

إذا لاحظت تورمًا في قدميك أو ساقيك، فعليك إخبار الطبيب، حيث يمكن أن يحدث التورم أو الوذمة بسبب العديد من الأشياء ومن المهم محاولة فهم سبب ذلك، لتجنب العواقب الوخيمة لها.

أوضح الأطباء بموقع " health" الطبي، أنه إذا لاحظ الناس أي احمرار أو تقرحات أو تورم في الساقين، خاصة إذا كانت تزداد سوءًا، فهم بحاجة بالتأكيد إلى زيارة الطبيب على الفور.

الأسباب الشائعة لتورم الساقين:

أشار الأطباء، أنه تتم إحالة بعض المرضى إلى أخصائي طب الأوعية الدموية لتقييم تورمهم، ف خلال زيارتك الأولى ، سينتقل طبيبك إلى نوع من وضع المباحث لتحديد السبب المحتمل.

عند الذهاب للعيادة من المفترض أن يسال الطبيب هل لديك مشاكل في القلب، الكلى، الكبد أو الغدة الدرقية؟، حيث يمكن للتورم أن يكون عرضًا لهذه المشكلات المرضية.

كما من المفترض، أن يفحص طبيبك ساقيك ويسأل عن الوقت من اليوم الذي يكون فيه التورم أسوأ، وما الذي يبدو أنه يحفزه وما الذي يساعد في تخفيفه.

أسئلة قد يطرحها طبيبك عند ظهور تورم الساقين:

كم من الوقت تنام بالليل وهل تنام في السرير؟.. ينام بعض الناس على كرسي ولكن هذا يعني أنهم لا يرفعون أرجلهم في الليل، مما يقلل من التورم.

مستويات النشاط البدني.. هل تقضي اليوم بأكمله جالسًا على الكمبيوتر أو تشاهد التلفاز وساقيك لأسفل، حيث يعاني الكثير من الناس من صعوبة في المشي مع تقدمهم في العمر ولن يأخذوا سوى خطوات قليلة من غرفة إلى أخرى.

الوزن الزائد.. كما يمكن أن تؤدي السمنة إلى زيادة التورم سوءًا، وقد تجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض السكري والقلب.

ما هي أفضل طريقة لعلاج تورم الساق؟

هناك عدة طرق لعلاج تورم الساق، فأول شيء قد يجربه طبيبك هو مدرات البول، فقد لا يكون هذا هو العلاج الأفضل خاصةً إذا لم يكن التورم بسبب احتباس السوائل بالجسم.

هناك خيار آخر يستخدم لعلاج الوذمة اللمفية، وهو استخدام تقنية تسمى "العلاج الكامل لإزالة التورم" والتي تتضمن استخدام التدليك لطرد السوائل، جنبًا إلى جنب مع التمارين ولفافة الضغط المنخفض.