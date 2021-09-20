إحالة عاطل تخصص في سرقة الدراجات النارية للجنح

أحالت نيابة النزهة، الاثنين، عاطلاً لمحكمة الجنح في اتهامه سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل السلك "، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة النزهة بلاغا من أحد المواطنين، يفيدوا فيه بتعرضه لسرقة دراجته النارية، ولا يشك فى أحد.

وبجمع وعمل التحريات اللازمة، تم التوصل إلى هوية مرتكب الواقعة، حيث تبين أنه عاطل "مسجل خطر" سرقات، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة من قبل ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، وبصحبتهم قوة أمنية، تم ضبط المتهم. وبمواجهته، أعترف بارتكابه الواقعة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، حيث ضبط بحوزته داخل أحد المخازن عدد من الدراجات النارية من متحصلات سرقاته استولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أحالته إلى محكمة الجنح، عقب انتهاء التحقيقات معه.