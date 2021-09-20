الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا واليونان تسجلان 38 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

سجلت المملكة المتحدة 36 ألفا و100 إصابة و49 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
كما سجلت اليونان 2126 إصابة و39 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 632 ألفًا و908 إصابات، والوفيات إلى 14 ألفًا و505 حالات وفاة.

وأشارت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان، وفقًا لصحيفة (كاثميريني) اليونانية، اليوم /الاثنين/، إلى أن عدد المرضى الذي يخضعون للرعاية الصحية في وحدات الرعاية المركزة وتم وضعهم تحت أجهزة التنفس الصناعي يبلغ حاليًا 342 مريضًا.

أما في نيوزيلندا، فأعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا بمدينة أوكلاند، وذلك في نهاية ما يقرب من 5 أسابيع من أشد إجراءات الإغلاق المفروضة في المدينة الأكثر سكانًا في البلاد للقضاء على انتشار متغير دلتا.

وقالت إن "بعض الأعمال التجارية، بما في ذلك المطاعم والمقاهي، سيُسمح لها بإعادة فتح أبوابها لتقديم خدمات الطلبات الخارجية والتوصيل ابتداء من غد الثلاثاء، وسيسمح لما يصل إلى 10 أشخاص بالتجمع في المدينة في مناسبات، منها الجنائز وحفلات الزفاف".

وأضافت أنه "وفقًا لنظام قواعد (كوفيد-19) النيوزيلندي المؤلف من 4 مستويات، ستخضع أوكلاند الآن لقيود المستوى 3، وهو ثاني أكثر المستويات تقييدًا، فيما خضعت باقي مناطق البلاد لقيود المستوى 2 خلال الأسبوعين الماضيين"، مشيرة إلى أن نيوزيلندا بدأت ببطء في تخفيف بعض من إجراءات مكافحة كورونا الأكثر صرامة في العالم في وقت سابق من هذا الشهر، بهدف إعادة فتح الحدود للأجانب في وقت ما من العام المقبل.

وفي باقي أنحاء نيوزيلندا، سيتم تخفيف القيود المفروضة على التجمعات في الأماكن المغلقة، مما يسمح بتجمع ما يصل إلى 100 شخص، وستبقى القيود الجديدة سارية لمدة أسبوعين على الأقل، ومن المقرر إعادة تقييمها في 4 أكتوبر المقبل.. فيما كان قد تم تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا اليوم في انخفاض عن ذروة بلغت 83 إصابة خلال التفشي الحالي للفيروس في البلاد.

المملكة المتحدة اليونان اوكلاند

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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