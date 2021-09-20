علاء عبد الفتاح يرد على اتهامات سامح عاشور بشأن تلقيه رشوة لإعداد تقارير تدينه

رد المحاسب علاء عبد الفتاح، رئيس وحدة مراجعة ميزانيات نقابة المحامين بالجهاز المركزي للمحاسبات، على الاتهامات التي وجهها له سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، في شأن تلقيه رشوة لإعداد تقارير تدينه.

وسلم عبد الفتاح، مذكرة رد لنقيب المحامين رجائي عطية، مؤكدا خلالها أن عمل وحدة مراجعة الميزانية جاء بتكليف من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وأنه وافق على نشر تقريرها عنه.

وأوضح: لم أتلقى رشوة كما ادعى النقيب السابق والتزمنا بالقانون في نظر ميزانيات النقابة، وكذلك قد واجهت مجموعة العمل العديد من الصعوبات خلال نظر الميزانيات أبرزها غياب المستندات المطلوبة.

وأكمل: بشأن توجيه اتهام مباشر لشخصي بالحصول على رشوة والفساد والتزوير دون أي أدلة، فإنني سوف اتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلن اعتذاره عن قبول تعيينه مستشارا ماليا لنقابة المحامين، موضحا: حتى انأى بنفسي عن الصراعات داخل النقابة.

وكان المحامي سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، وجه عدة اتهامات لعلاء عبد الفتاح، من بينها تلقي رشوة بتعيينه في نقابة المحامين، وكذلك مخالفة قانون الجهاز المركزي للمحاسبات بنظر موضوعات مقتطعة من الميزانيات بتوجيه من النقيب الحالي رجائي عطية.

فيما عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، أمس الأحد، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب القاهرة والقاهرة الجديدة، وحلوان بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثالثة عصرا.

يأتي ذلك تحت رعاية رجائي عطية، نقابة المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، ومقرر عام المعهد، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد.

ألقى المحاضرة المستشار حسين الجمال، مقرر معهد المحاماة، متناولا القتل والإصابة الخطأ، كما تم عمل مراجعة عامة على ما سبق دراسته بالمعهد.