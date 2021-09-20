الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يكلف السكرتير العام بتفقد معدات قرية العلاقى

السكرتير العام لمحافظة
السكرتير العام لمحافظة أسوان يتفقد المعدات

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام اللواء حازم عزت بتفقد سيارة فنطاس مياه بسعة 10 م3 سيتم استغلالها للمساهمة فى دعم السيارات والمعدات الخاصة بتوفير مياه الشرب لأهالى قرى العلاقى جنوب أسوان بالجودة المطلوبة.

وقال إن ذلك يأتى ضمن أسطول المعدات والسيارات الجديدة بالخطة الاستثمارية الموحدة 2020/ 2021 بتكلفة إجمالية 26.7 مليون جنيه. 

وجاء ذلك استمراراً لحرصه على تكثيف الجهود لتلبية إحتياجات ومطالب الأهالى وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية. 

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السكرتير العام لمحافظة أسوان يتفقد المعدات 

وكشف اللواء أشرف عطية عن أن المعدات والسيارات الجديدة تشمل 5 مكبس سعة 18 طن لنقل القمامة والمخلفات من مواقع جمعها إلى المدفن المحكوم ، بجانب 6 سيارات قلابات سعة 6 طنورى أشجار 4 طن وفنطاس مياه 10 طن ، إضافة إلى 9 لوادر كبيرة وصغيرة، فضلاً عن مكنسة لرفع الأتربة.

كما وجه محافظ أسوان المسئولين بضرورة الاهتمام بإجراءات أعمال الصيانة الدورية للمعدات لضمان أداء عملها بالشكل المطلوب. 

سيارات أسوان مياه الشرب محافظ أسوان السكرتير العام اللواء أشرف عطية السيارات الجديدة

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