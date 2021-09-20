الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المملكة المتحدة تتوقع رد فعل فرنسي أكثر موضوعية بعد إلغاء صفقة الغواصات

بوريس جونسون
بوريس جونسون

تستعد المملكة المتحدة لرد فعل فرنسي أكثر موضوعية، على خلفية إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية التي تبلغ قيمتها 66 مليار دولار مع أستراليا، مع احتمال تعرض التحالف الغربي لتداعيات طويلة الأجل، بحسب ما قاله دبلوماسيون معنيون بالامر في لندن.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين، عن أحد الدبلوماسيين القول: إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سعى إلى تهدئة التوترات بعد الإعلان عن الاتفاق الدفاعي في الأسبوع الماضي، إلا أن دبلوماسيين بريطانيين حذروا المسؤولين الحكوميين في لندن من أن العلاقة قد تتعقد.

وقال المبعوث، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لبحث الأمور الحساسة: إنه من الممكن أن تعيد باريس تقييم علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) والصين، بينما تقوم بدفع الاتحاد الأوروبي بصورة أكبر، لتطوير القدرة على التصرف باستقلالية عن الولايات المتحدة.

وكانت فرنسا انتقدت بشدة قرار أستراليا شراء تكنولوجيا غواصات أمريكية، كجزء من تحالف أمني جديد مع الولايات المتحدة وبريطانيا، والذي كان قد تم الإعلان عنه يوم الأربعاء الماضي.

الجدير بالذكر، تطرق وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، إلى ما اعتبره "أزمة خطيرة" تمثلت في إلغاء كانبيرا عقدا ضخما مع باريس لتسلم غواصات منها، منددًا بـ"كذب وازدواجية وتقويض كبير للثقة" و"ازدراء" من جانب حلفاء فرنسا.

وبرر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان عبر قناة "فرانس 24" استدعاء سفيري فرنسا في كانبيرا وواشنطن عازيا ذلك إلى "وجود أزمة خطيرة بيننا"، في حين لم يعر أهمية لإمكان استدعاء السفير في لندن قائلًا "نعلم انتهازيتهم الدائمة" بعد بضعة أشهر من بريكست.

ورأى وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أيضًا أن "ما جرى" سيؤثر على تحديد المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف شمال الأطلسي، ولكن من دون أن يشير إلى إمكان الخروج من الحلف. 

يذكر أن أستراليا أعربت عن أسفها لقرار فرنسا استدعاء سفيرها في كانبيرا؛ على خلفية الاتفاق الأمني الذي أبرمته أستراليا مع الولايات المتحدة وبريطانيا والذي ترتب عليه انسحابها من صفقة ضخمة لشراء 12 غواصة فرنسية. 

المملكة المتحدة الغواصات أستراليا لندن جونسون

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

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