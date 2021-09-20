الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 في حادث تصادم توكتوك بسيارة ملاكي على طريق الأبعادية الحامول

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 3 أشخاص في حادث  تصادم توك توك بسيارة ملاكي بطريق الأبعادية الحامول في محافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى الحامول المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة، إشارة بوقوع حادث تصادم توك توك بسيارة ملاكي بطريق الابعادية الحامول نتج عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقلهم لمستشفى الحامول المركزي.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كلا من محمد السيد إسماعيل، 20 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأميرة عبد الغفار علي، 19 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأسماء منصور محمد، 25 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.

تصادم توك توك سيارة ملاكي طريق الأبعادية الحامول كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

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