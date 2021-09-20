الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ربط منظومة شكاوي هيئة نظافة القاهرة بشكاوي مجلس الوزراء

اجتماع رئيس هيئة
اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

اجتمع  اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافه وتجميل القاهرة، اليوم، مع اللواء دكتور أحمد فاضل، مدير متابعة منظومه الشكوى بمجلس الوزراء لشكوى المواطنين. 

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اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

وتم خلال اللقاء التأكيد على توجيهات رئيس الهيئة لمتابعة الشكاوى الورادة لادارة خدمة المواطنين، وادارة المعلومات وغرفه عمليات الهيئة والرد عليها، وربطها بمنظومة الردود علي شكوي المواطنين بمجلس الوزراء.

 وناقش رئيس الهيئة إمكانية دخول المركزية للتجميل بالهيئة، لصيانة جميع حدائق الزهراء شرق مدينة نصر بمعرفه المركزيه للتجميل، لعودة المظهر الحضاري بالمنطقة بعد التطوير الذي تم بمحاور وطرق شرق القاهرة.

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اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

في سياق آخر.. كان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الأعمال الجارية لتسكين المواطنين الذين تم نقلهم من عزبة ابو قرن العشوائية "بمدينة معا" التي أنشأتها الدولة بديل العشوائيات بحي السلام ثان ومدى توافر الخدمات الخدمات المقدمة لهم . 

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اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة


وأكد محافظ القاهرة أن هذا المشروع هو أحد المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم في خلق جيل قوي نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الإنتماء وهو الشعار الذي تحمله مدينة معا " بناء الإنسان قبل المكان ".


خلق مجتمع متكامل لمواطني المناطق العشوائية أصبح واقعا ملموسا


وأكد محافظ القاهرة أن سعي الدولة لخلق مجتمع متكامل لمواطني المناطق العشوائية أصبح واقعًا ملموسًا يتجسد فى عدد من المشروعات كالأسمرات وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة. 
وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة المركز الطبي بالمدينة لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوافر مخزون كاف من الأدوية وتواجد سيارات الإسعاف ، كما تفقد موقف الأتوبيس لمتابعة خطوط سيارات النقل العام الجديدة التى تم توفيرها والتي تسهل تنقل المواطنين وتربط المدينة بمعظم ميادين العاصمة كرمسيس والتحرير والسيدة عائشة والعباسية وروكسي وجسر السويس.

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اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة


كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية لإنشاء مركز الشباب وحمام السباحة وحديقة الأطفال، ثم انتقل لمنطقة الأسواق حيث تأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية مثل الخبز والسكر والأرز والزيت والخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك بوفرة وبأسعار مناسبة .

وطالب خلال الجولة بسرعة الانتهاء من منافذ صرف المقررات التموينية للمواطنين بالمدينة تسهيلاً لحصول المواطنين عليها ، كما طالب الجمعيات الاهلية بالنزول لمدينة معا وتفعيل دورها في مشاركة الأجهزة التنفيذية فى تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين .
 

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