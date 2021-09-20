برلماني تسلّم حضانتي أطفال بـ«بولاق العام»

أعلنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، وعضو حزب «مستقبل وطن»، تسليم مستشفى بولاق العام والوراق حضّانتي أطفال، بالتعاون مع كتلة «ستات وشباب أد التحدي».

حضانة أطفال

وقال «عطوة»: «إن التبرّع بالحضّانتين من رجل كريم للتخفيف على الأسر الأكثر احتياجاً التي تعاني من ارتفاع أسعار الخدمات في المستشفيات الخاصة».

حضانة أطفال

وثمّنت النائبة مايسة عطوة إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» للحصول على لقاح كورونا، مُشيرة إلى أن هذه الحملة تساعد بشكل كبير في تشجيع المواطنين على التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا من خلال الموقع المتخصص باللقاح قبل حلول الموجة الرابعة للفيروس.

حضانة أطفال

وأوضحت أن التهاون في الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والامتناع عن تلقي اللقاح من قبل المواطنين سيؤدي إلى نتائج وخيمة، خاصة بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية من الموجة الرابعة للفيروس والتي تعتبر هي أشد فتكًا وأسرع أنتشارًا عن الموجات السابقة.

حضانة أطفال

حضانة أطفال

حضانة أطفال