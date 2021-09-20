الإثنين 20 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أين تختبئ الثروة؟ تلخيص كتاب «فكّر تصبح غنياً» لنابليون هيل

نابليون هيل
نابليون هيل

يمكن تلخيص كتاب «فكّر تصبح غنيا» للكاتب نابليون هيل، الذي نُشر عام 1937، وقد بيعت منه أكثر من 70 مليون نسخة حتى الآن، في مجموعة من الجمل وهي: «أياً كان ما يمكن لعقل أن يتصوره ويؤمن به، يمكن تحقيقه»، «نقطة البداية لكل إنجاز هي الرغبة»، «أنت سيد مصيرك»، «يمكن أن يأتي نجاحك الأكبر بعد خطوة واحدة فقط من النقطة التي تجاوزتك فيها الهزيمة».

ومن خلال بحث الكاتب المعمق، حول قصص 40 مليونيراً ناجحاً، استطاع أن يستنتج في كتابه ما الذي جعلهم بهذا الثراء الكبير في مجموعة من الأفكار وهي كالتالي:


لا تنتظر الوقت المناسب

ومن خلال قصص هؤلاء الرجال الأغنياء، أصحاب الإنجازات غير المسبوقة في عالم المال والأعمال استنتج مؤلف الكتاب نابليون هيل، عدة نصائح مهمة، يمكن أن تقودك إلى طريق النجاح وجني المال.

فائدة الأفكار 

كما يوضّح «هيل» فائدة الأفكار، فهي ليست مجرد أفكار عابرة، بل يصفها بأنها «أشياء قوية عندما تختلط مع تحديد الهدف والمثابرة والرغبة الشديدة في ترجمتها إلى ثروات أو أشياء مادية أخرى».

معنى الهزيمة

ويلقي «هيل» الضوء على ضرورة وجود «الهزيمة المؤقتة» في حياة الكثيرين قبل النجاح، فيقول فى كتابه: «قبل أن يأتي النجاح إلى حياتك، من المؤكد أنك ستواجه الكثير من الهزيمة المؤقتة، وربما بعض الفشل».

أين تختبئ الثروة؟

يسرد أيضاً هيل في كتابه Think and Grow Rich أنه عندما تبدأ الثروات في الظهور، فإنها تأتي بسرعة كبيرة، وبوفرة كبيرة، بحيث يتساءل المرء أين كانت تختبئ هذه الثروة طوال تلك السنوات؟.

كلمة مستحيل

ومنذ سنوات عديدة، اشترى «هيل» قاموساً، أول شيء فعله بها هو اللجوء إلى كلمة «مستحيل» ثم قصّها بدقة من الكتاب، لهذا ينصحك «هيل» أن تفعل الشيء نفسه مع كل كلمة «مستحيل» تقابلها.

إجراءات محددة وعملية لكسب الكثير من الأموال

تبدأ الطريقة التي يمكن من خلالها تحويل «الرغبة في الثراء» إلى «كسب المال» من خلال عدة إجراءات أولها أن تحدد في عقلك المبلغ المعين من المال الذي تريده، وإذا كان الشيء الذي ترغب في القيام به، مؤمنًا به، فابدأ وافعله، كما يجب عليك أن تعبّر عن حلمك، كما عليك أن تحدد بالضبط ما تنوي تقديمه مقابل المال الذي تريده.

هزيمة مليونير الثراء تحديد الهدف فكر تصبح غنيا أغنياء نابليون هيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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