وزير داخلية ليبيا يتفقد مسرح الجريمة وأكاديمية الشرطة (فيديو)

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نظيره اللواء خالد مازن، وزير الداخلية الليبي، الذي يزور مصر حاليًا على رأس وفد أمني رفيع المستوى.

تناول اللقاء بحث سبل تفعيل الشراكة الأمنية بين مصر وليبيا واستفادة الكوادر الأمنية الليبية من الخبرات الأمنية المصرية.

أشاد الوزير الليبي بأجهزة الأمن المصرية، معربًا عن تطلعه للتعاون مع وزارة الداخلية وأجهزتها وبخاصة في مجال تدريب الكوادر الأمنية الليبية ورفع كفاءتهم، وموجهًا الشكر لمصر وأجهزة الأمن على دعمها لحكومة الوحدة الوطنية.

من جانبه، رحب وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بزيارة نظيره الليبي التي تأتي في إطار سياسة وزارة الداخلية التي تهدف إلى دعم الدول الشقيقة لدعم الاستقرار في الدول العربية، مؤكدا دعم المؤسسات الأمنية الليبية الوزير الليبي.

وزار الوزير الليبي والوفد المرافق قطاع الأمن العام ومكافحة الجرائم المتنوعة، كما تفقد مسرح الجريمة وفك لغز الجرائم، وتفقد الوفد المرافق له مبنى أكاديمية الشرطة، واستمع إلى دورها في إعداد الكوادر البشرة، كما قام الوزير بزيارة غرفة عمليات قطاع الأمن بالوزارة واطلع على إمكانياتها لرصد الحالة الأمنية ومتابعة كافة الفعاليات التي تتم على المستوى المحلي. كما قام الوفد بزيارة لعدد من المنشآت التدريبية والأمنية المصرية.