«التموين» تعلن إنشاء 4 مصانع زيوت طعام بتكلفة 7 مليارات جنيه

أعلن اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنشاء 4 مصانع بتكلفة مبدئية تصل إلى 7 مليارات جنيه، منها 3 مصانع زيوت في مناطق برج العرب والدلتا وسوهاج ومصنع منظفات في منطقة العامرية.

وأشار إلى البدء فى إنشاء المصانع فور انتهاء درسات الجدوى الخاصة بتطوير 4 شركات الزيوت التابعة لها "الإسكندرية للزيوت والصابون- طنطا للزيوت والصابون - النيل للزيوت والمنظفات، أبو الهول المصرية والشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات"، والمتوقع الانتهاء منها نهاية الشهر الحالي.

وأضاف خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة ‏‏الداخلية يرافقه السيد القصير وزير الزراعة ونيفين جامع وزيرة الصناعة واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية واللواء شريف القلينى، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية بمحافظة القليوبية، أن المصانع ستقام على مساحات مختلفة لا تقل عن 100 ألف متر، لافتا إلى أن مدة إنشاء المصانع سيستغرق 3 سنوات.

وفيما يتعلق بتطوير مصانع قها وإدفينا أوضح أنه سيتم قريبا وضع حجر الأساس للمصنع الجديد الذي سيقام في مدينة السادات على مساحة لا تقل عن 300 ألف متر بأحداث الوسائل التكنولوجية المتطورة، بالشراكة مع مشروعات الخدمة الوطنية مشيرا إلى أن المصنع سيضم كافة المنتجات الغذائية ،لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تأسيس الشركة وعمل الجمعية التأسيسية.

وبالنسبة للمصانع القديمة قال "حسنين": مازلت مستمرة ولم نأخذ أي قرار بتصفيتها ونسعى لعمل صيانة لها وتوافق مع المصنع الجديد حتى لا يحدث ازدواجية في السلع المنتجة".

وحول تطوير شركة السكر للصناعات التكاملية أوضح حسنين أنه تم توقيع عقد استشاري مع تحالف دولي متخصص لتطوير الشركة وسيتم الانتهاء من درسات الجدوى الخاصة نهاية نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن الشركة صرح صناعي كبير وتنتج 1.1 مليون طن وتضم 9 مصانع، لافتا إلى أنه لن يتم إنشاء مصانع جديدة، بل تحديث الخطوط القديمة وزيادة طاقتها الإنتاجية.

ورد على سؤال بشان توافر اللحوم في المجمعات الاستهلاكية أوضح حسنين أن الاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم يكفي حتى نهاية العام القادم ،لافتا إلىأن فترة عيد الاضحى شهدت اقبال كبير من المواطنين ما دفع الشركة للقيام بضخ كميات كبيرة ،وتوفيرها في المجمعات لتغطية الطلب بجانب قيام جهاز الخدمة الوطنية بضخ منتجاتها في المجمعات.