الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط أطنان من الأغذية الفاسدة في حملات تموينية بالمحافظات

الأغذية الفاسدة
الأغذية الفاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

ونجحت شرطة التموين في ضبط (1135) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (4,88 طن لحوم – كبدة مستوردة) بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط ( 3,24 طن مفروم ومقطعات لحوم – مقطعات دواجن) مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لمطعم للوجبات الجاهزة "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة .

وأسفرت الجهود عن ضبط (3850 طن أرز شعير – 502,710 طن أرز أبيض) معبأ داخل عبوات زنة العبوة 1 كيلو جرام بها تغير في خواصها الطبيعية، يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، بحوزة أمين مخزن مضرب أرز بمحافظة الغربية.

ونجحت الجهود في ضبط ( 8 طن "دقيق فاخر") معبأ داخل أجولة مجهولة المصدر، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

وتمكنت الجهود من ضبط ( 4 طن هوالك بسكويت) بدون بيانات مجهولة المصدر، بحوزة المدير المسئول عن (مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية .

ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الدقهلية وبحوزته (6,6 طن "سكر – أرز" – 120 عبوة "زيت تموينى") مُخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام بتجميعها للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة قدرت بــ (75800 جنيهاً)، وضبط (مالك مخبز بمحافظة سوهاج) وبحوزته (1,6 طن سكر تموينى) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية الذكية ، قام بتجميعها لاستخدامها في عملية الإنتاج وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، قدرت قيمتها بـ 13600 جنيهاً. 

وتمكنت الجهود من ضبط (قائد سيارة حال سيرها بمحافظة البحيرة) وبحوزته (10 طن أسمدة زراعية مُدعمة) معبأة داخل شكائر محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام بتجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء ، وقدرت بقيمة مالية (35000 جنيهاً ) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، وضبط (2,5 طن أعلاف حيوانية – أرز أبيض) بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني وذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.    

الإدارة العامة لشرطة التموين قطاع الأمن العام الغش التجاري شرطة التموين قضية تموينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

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