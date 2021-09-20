مباحث الشروق تضبط عصابة مسلحة سرقوا أموال من مواطن بالإكراه

تمكن ضباط مباحث الشروق من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصصوا في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بأسلوب التتبع من أمام البنوك.

تبلغ للمقدم محمد محي رئيس مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (مقيم بمدينة العبور بالقليوبية)، بأنه حال توجهه لأحد البنوك لإيداع مبلغ مالي خاص بالمصنع محل عمله بالقاهرة وحال سيره بطريق بدائرة قسم شرطة الشروق، فوجئ بسيارة يستقلها عدد 4 أشخاص قاموا بإيقافه وتهديده بسلاح ناري كان بحوزة أحدهم والاستيلاء منه على المبلغ المالي المشار إليه، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة الرائد كريم أحمد علام معاون مباحث الشروق، والرائد مهاب إبراهيم معاون مباحث الشروق، والرائد عمرو أشرف معاون مباحث الشروق، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") اثنين من منهم محبوسان على ذمة قضية "سرقة بالإكراه".

تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة شارك فيها كلا من الرائد أحمد الصباغ وأبو زيد عاصم معاوني مباحث الشروق، تم ضبط المتهمان الهاربان، بحوزتهما (سيارة "ملك أحد المتهمين"- فرد روسى وطلقتين لذات العيار) والمستخدمان في ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "التتبع من أمام البنوك" بالاشتراك مع المتهمان الآخران، وتم بإرشادهما ما ضبط (تروسيكل "بدون لوحات معدنية"- مشغولات ذهبية) "أقرا بشرائهم من متحصلات الواقعة"، كما أرشدا عن مبلغ مالي من متحصلات الواقعة، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولي عليه على متطلباتهم الشخصية.

باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين، واتهمهما والمحبوسين بسرقته بالإكراه، وأمر اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية.