الإثنين 20 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سيدة تعدت على طفليها في حدائق أكتوبر

الامن
الامن

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله إحدى السيدات تقوم بالتعدي على أحد الأطفال بالجيزة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله إحدى السيدات وبصحبتها طفلان تقوم بالتعدي على أحدهما بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.

وبالفحص تم تحديد هوية السيدة المشار إليها وتبين أنها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر) وتبين أن الطفلين (كريمتها سن 5 سنوات) (ونجلها سنتان).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبطها وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتأديبهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مقطع فيديو إحدى السيدات حدائق أكتوبر الأطفال الطفلين

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وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

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