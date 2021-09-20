حمدي أبو المعاطي: مبادرة الرئيس السيسي لدعم التشكيليين تؤكد اهتمام الدولة بالقوة الناعمة

أعرب الفنان التشكيلي الدكتور حمدي أبو المعاطي، نقيب التشكيليين السابق، عن سعادته بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم التشكيليين، مؤكدًا على أن هذا ليس بالغريب على رئيس الجمهورية، وإطلاقه مبادرة كنا ننتظرها، لتحسين وضع الفنانين في مجالات الإبداع المختلفة سواء أعضاء النقابات الفنية أو أعضاء نقابة التشكيليين، باعتبارهم القوى الناعمة والداعمة لتنمية الوعي المجتمع ودعم مبادرة الرئيس في النهوض بالمجتمع وتنمية الوعي الفني والثقافي.

وأكد أبو المعاطي في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، على أن المبدعين في هذه المرحلة لهم دور فاعل ومهم لنهضة الجمهورية الجديدة بإبداعاتهم التي تعبر في الأساس عن ثقافة المجتمع وتطوره.

وتابع: «أتقدم بالشكر لنقباء النقابات الفنية ونقيب التشكيليين على الجهد الذي بذلوه للوصول إلى هذه الخطوة المهمة، بالتنسيق مع وزيرة التضامن الإجتماعي، والقائمين على تنفيذ هذه المبادرة التي تعد خطوة مهمة، ليستشعر المبدع باهتمام الدولة به، وبدعم مقدراته للعيش عيشة كريمة التي يستحقها، وهذا لن يتأتى إلا بدعم سيادة الرئيس، ونتمنى بدعم سيادته والجهات المعنية تفعيل قانون الضبطية القضائية التى تحافظ على حقوق الفنانين من خلال دعم تنمية الموارد للنقابات الفنية والتي تصب في الأساس لمصلحة الأعضاء، ووضع المهنة على الطريق الصحيح».

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشمول الفنانين، والتشكيليين، ببرامج الحماية التأمينية والرعاية ضد المخاطر، وهو القرار الذي يمثل دعماً لـ"قوة مصر الناعمة"، يستفيد منه بشكل أساسي العاملون بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل.

وذلك بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والإبداعي والثقافي، والتي طالما مثلت إرثاً متميزاً لمصر في المنطقة والعالم كمنارة للفن والإبداع.

جاءت توجيهات الرئيس المصري، خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية اللواء محمد أمين، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض، تم خلاله متابعة "منظومة دعم وحماية الفنانين، وكذلك تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".

ووجه السيسي بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة؛ وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم.