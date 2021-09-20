الإثنين 20 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«القوى العاملة»: تحصيل 468 ألف جنيه مستحقات مصري بالرياض

محمد سعفان
محمد سعفان

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطن مصري، بلغت 112 ألفًا و514 ريالًا سعوديًا، أي ما يعادل 468 ألفًا و643 جنيهًا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطن "و.أ.ح" ويعمل رسام معماري لدي احدي الشركات لتحصيلها وديًا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إنه كلف الملحق العمالي كريم أبوالسعود بمتابعة مستحقات المواطن المذكور، وقام بدوره بمخاطبة الشركة التي يعمل بها المواطن "و.أ.ح" وديًا إلا أنها رفضت التسوية الودية، فتم توجيه المواطن لتحريك دعاوى عمالية ضد الشركة، وقضت المحكمة العمالية بأحقية المواطن المصري فى مبلغ 112 ألفًا و514 ريالًا سعوديًا، أي ما يعادل 468 ألفًا و643 جنيهًا، بموجب أمر الصرف رقم 4220006075 على مصرف الراجحي.

وأشار أبوالسعود إلى أنه نظرًا لانتهاء إقامة المواطن فقد تم استصدار خطاب خروج نهائي موجه إلى مكتب عمل الرياض لتمكين المواطن من الحصول على تأشيرة خروج نهائي والعودة إلى أرض الوطن، وأصدر وثيقة سفر انتهاء الجواز.

وقدم المواطن المصري الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان على الاستجابة السريعة من قبل مكتب التمثيل العمالي بالرياض على رعايته للعاملين المصريين داخل مصر وخارجها.

وكان مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، أعلن الأسبوع الماضي نجاحه في الحصول على مستحقات مواطن مصري، بلغت 98 ألفًا و623 ريالًا سعوديًا، أي ما يعادل 411 ألفًا و504 جنيهات مصرية تقريبًا.

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