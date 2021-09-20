الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الخميس المقبل

الطقس في مصر
الطقس في مصر

صرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن البلاد ستشهد، اليوم الإثنين، ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وحار رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة رطب على باقي أنحاء البلاد نهارًا.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أن الطقس يشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة اليومين المقبلين على أن تبدأ جميع درجات الحرارة في انخفاضها التدريجي من يوم الخميس على كافة الأنحاء.

وأضاف: "تستمر الموجة الحارة يوم الأربعاء وتكون الأجواء غائمة جزئيًا، مع وجود شبورة مائية صباحًا، وتصل درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24، مرة أخرى لتنخفض الحرارة يوم الخميس وتصل الكبرى إلى 34 درجة.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون حالة البحر المتوسط معتدلًا، ويتراوح الموج بين متر و1.75 مترًا، والرياح شمالية غربية، وتتراوح حالة البحر الأحمر بين المعتدلة والمضطربة، وترتفع الأمواج بين 2 و2.5 مترًا، والرياح شمالية.

كما تنشط الرياح في القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 19 عقدة، وتواصل درجات الحرارة في الارتفاع خلال حالة الطقس غدًا في جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويكون الطقس المتوقع في القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مشابهًا لطقس اليوم تقريبًا، ويتوقع درجات الحرارة غدًا الثلاثاء المتوقعة في القاهرة والوجه البحري والعظمى 36 والمحسوسة 38 درجة.

وأشارت الهيئة، إلى أن الطقس في الليل معتدل على كافة الأنحاء، موضحة أن هناك شبورة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري.

وأشارت إلى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة من اليوم

وأشارت إلى أن هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة من اليوم

ارصاد أنخفاض الحرارة الطقس البحر المتوسط درجات الحرارة

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وائل لطفي

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