الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 27 محلا ومقهي مخالفين وتحرير 2862 مخالفة بالإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية

نفذت أحياء  محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء، اليوم، في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،  بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الإحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الإحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

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حملات بأحياء الإسكندرية

 وقد أسفرت الحملات عن غلق 19 محلا، و 8 مقاهي لمخالفتها،  والتحفظ على عدد 1710 حالة إشغال مختلفة، بالإضافة إلى تحرير 1152 محضر متنوع ما بين بيئة، وصحة، وطب بيطري، وقوي عاملة، وتموين، وتفتيش صيدلي، واشغال طريق، ورخص محلات، وفرض غرامات فورية تقدر ب 93 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الإحترازية.

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حملات بأحياء الإسكندرية

وأكد  محافظ الإسكندرية،  أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من إنتشار جائحة  فيروس كورونا، مشدداً علي استمرار شن حملات الإجراءات الإحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

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حملات بأحياء الإسكندرية

رفع 55 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية

وفي سياق آخر شدد المحافظ، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أول بأول ، مؤكدا على أنه غير مسموح بأي شكل من الأشكال أن تظهر المدينة بشكل لا يليق بها أمام أهلها وزوارها.

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حملات بأحياء الإسكندرية

وفي هذا الصدد، كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة نهضة مصر من أعمالها في رفع القمامة من الشوارع ، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية  لمنع انتشار فيروس كورونا.

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حملات بأحياء الإسكندرية

ورفعت الشركة المختصة 12 ألف طن مخلفات صلبة، وما يقرب من 43 ألف طن مخلفات طبية، بخلاف ما رفعته الأحياء،  وذلك خلال 72 ساعة ، كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحرصا علي الصحة العامة للمواطنين.

الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة الإسكندرية وتشميع المقاهي الغرامات الفورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

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