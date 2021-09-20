اتحاد العمال: مشاركة مصر في إعادة الإعمار ستمتد للدول الإفريقية

أكد خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن مشاركة مصر في إعادة إعمار ليبيا تأتي نتيجة السياسة التي تتبناها القيادة السياسية المصرية خلال الفترة الأخيرة بالانفتاح على العالم العربي، ومساعدة الدول العربية في تحقيق استقرارها، وأيضا ثقة القيادات السياسية في تلك البلدان.

وأشار عيش، أن مصر تمتلك عمالة لديها خبرات كبيرة في البنية التحتية وتنفيذ المشروعات الكبرى، موضحا أن تلك العمالة لن يتم الدفع بهم في إعادة إعمار ليبيا فقط، بل في العديد من الدول العربية مثل السودان والعراق وسوريا، وهو ما يؤكد على دور مصر الريادي في إعادة إعمار الدول العربية، ورفع مستوى المعيشة في تلك البلدان، مضيفا أنه لن يقتصر الأمر على الدول العربية فقط، بل سيمتد للدول الإفريقية، حيث ستتواجد مصر في العديد من المشروعات في البلدان الإفريقية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عيش، أن تلك المشاركات سيكون لها عائد اقتصادي كبير للدولة المصرية، وسيعمل على رفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية، مؤكدا على أن الجهات المصرية ستعمل على توفير كافة سبل الحماية الأمنية التي ستحتاجها العمالة المسافرة، وعقود العمل التي سيتم إبرامها، والتأمينات الاجتماعية لتلك العمالة، وأيضا التأمين ضد المخاطر وفي حالة الوفاة.

ومن جانبه كشف مصدر بارز بمجلس إدارة غرفة شركات إلحاق العمالة بالخارج، أن دولة ليبيا شهدت خلال الشهريين الماضيين، توافد ما يقرب من 13 ألف عامل، للعمل داخل البلدان.

وأضاف المصدر، أن شركات إلحاق العمالة تلقت خلال الفترة الماضية ما يقرب من نحو 32 ألف طلب للسفر إلى ليبيا، مشيرا إلى أن الشركات تنتظر اجتماع مع وزارة القوى العاملة خلال الأيام المقبلة لعرض تلك الطلبات عليها.

وأشار المصدر، أن هناك ما يقرب من 14 ألف شركة مصرية بمجالات المقاولات والشحن والتتوريد وغيرها، تواصلت مع الجهات الحكومية وهيئات القطاع الخاص في ليبيا، وأبدت استعدادتها للمشاركة في إعادة الإعمار، متوقعا وصول تلك الشركات لنحو 27 ألف خلال الفترة المقبلة.