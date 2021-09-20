الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زيادة مواقع تلقي لقاح كورونا بكفر الشيخ لـ 33

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،عن  تشغيل 10 مواقع جديدة للتسجيل وتلقي المواطنين لقاح كورونا، تيسيراً على الأهالي بالقرى والمدن، ليرتفع عدد المواقع التي تستقبل مواطني المحافظة 33 موقعاً، من بينهم 9 مواقع خاصة بالمسافرين، إضافة للفرق المتنقلة.  

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم افتتاح 10 أماكن جديدة لتلقي لقاح فيروس كورونا بمحافظة كفر الشيخ، ويمكن للسادة المواطنين التسجيل المبدئي علي موقع الوزارة  http://egcovac.mohp.gov.eg، والذهاب فورا لهذه الأماكن لتلقي اللقاح دون انتظار أي رسائل، والمواقع الجديدة هي ( قصر ثقافة الحامول، ومركز شباب كفر الشيخ، ومركز شباب دسوق، ومركز شباب بلطيم، ومركز شباب بيلا ، ومركز شباب قلين، ومركز شباب الرياض، ومركز شباب سيدي سالم، ومركز شباب مطوبس، و مركز شباب فوه).

وأضافت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، هناك أماكن تلقي اللقاح الأساسية  تستقبل الأهالي، هي ( مستشفى مطوبس المركزي، بمستشفى فوه المركزي، و مستشفى دسوق العام، و مستشفى قلين المركزى، و مستشفى سيدى سالم المركزى، والمركز الطبى بكفرالشيخ، ومستشفى سيدى غازي المركزي، والمركز الطبي ببيلا، و المركز الطبى بالحامول، ومستشفى برج البرلس المركزي، والمركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بكفرالشيخ، ومستشفى العبور بكفر الشيخ، ووحدة سيدي مبارك الصحية، ومكتب صحة سيدي غازي:".

وقالت  الدكتورة سوسن سلام، أما مراكز التطعيم الخاصة بالمسافرين  يتوجه لها المسافر في حالة تلقيه الرسالة  الذهاب إليها وهي ( مكتب صحة سيدي طلحة بكفر الشيخ، ومكتب صحة قلين، ومكتب صحة سيدي سالم، و مكتب صحة دسوق أول، ومكتب صحة فوه، ومكتب تطعيم المسافرين بمطوبس، والمركز الطبي ببيلا، والمركز الطبي بالحامول،و المركز الطبي ببلطيم)، بالإضافة إلى الفرق المتنقلة والتي يزيد عددها يومياً عن 5 فرق للمرور علي المصالح الحكومية وتطعيم موظفيها تسهيلاً وتيسيراً عليهم، مقدمة الشكر لكل العاملين بجميع مراكز التطعيم علي تفانيهم في العمل وإنجازه.

كورونا لقاح كفر الشيخ الصحة مواطنين

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