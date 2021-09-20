الإثنين 20 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المصرية للاتصالات» توقع بروتوكول تعاون مع «مصر إيطاليا العقارية»

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون

وقعت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مع شركة مصر إيطاليا العقارية لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة بمشروعاتها العقارية. 

وقع الاتفاقية كل من المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والمهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية.

المصرية للاتصالات توقع بروتوكول تعاون مع مصر ايطاليا
 بروتوكول تعاون

وبموجب هذا البروتوكول تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتوصيل شبكاتها وإتاحة خدمات الاتصالات بأحدث التقنيات المتطورة للمشروعات المملوكة لشركة مصر إيطاليا، وتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة داخل هذه المشروعات، بما في ذلك خدمات التليفون الأرضي والإنترنت فائق السرعة، والبث التليفزيوني عبر الإنترنت "IPTV" وغيرها من خدمات الاتصالات المتطورة.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات:"سعداء بتوقيع هذا البروتوكول مع شركة مصر إيطاليا العقارية لتقديم أحدث خدمات الاتصالات المتكاملة لمشروعاتها العقارية".

 وأضاف أن "المصرية للاتصالات تمتلك بنية تحتية حديثة وخبرات فنية كبيرة تمكنها من توفير هذه الخدمات المتطورة للمشروعات العقارية في مصر بما يواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم"

المصرية للاتصالات توقع بروتوكول تعاون مع مصر ايطاليا
 بروتوكول تعاون

وقال المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية:"سعداء بالتعاون مع المصرية للاتصالات، بما تمتلكه من تاريخ عريق في تقديم خدمات الاتصالات في مصر، بما يضمن حصول عملائنا على أفضل مستوى من خدمات الاتصالات التي تواكب احتياجاتهم المتطورة" مضيفًا "نتطلع إلى مزيد من التعاون مع المصرية للاتصالات في المستقبل لمواكبة كل ما يصل إليه العالم من جديد في مجال الاتصالات".

من جانبه قال محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات، إن التعاون مع شركة مصر إيطاليا يؤكد الثقة الكبيرة التي تحظى بها المصرية للاتصالات لدى شركات التطوير العقاري، وقدرتها على توفير أفضل مستوى من خدمات الاتصالات التي تواكب الاحتياجات المتطورة للعملاء.
 

المصرية للاتصالات توقع بروتوكول تعاون مع مصر ايطاليا
 بروتوكول تعاون
المصرية للاتصالات مصر إيطاليا برتوكول تعاون الخدمات المتكاملة العقارات مصر

مواد متعلقة

المصرية للاتصالات ترحب بقرار تحديث آليات التنقل بين مقدمى خدمات الإنترنت

الرئيس التنفيذي لـ«المصرية للاتصالات» يتفقد أعمال التطوير ضمن «حياة كريمة» بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على تطوع أصحاب المؤهلات العليا للعمل بالمدارس

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

طبيب أمراض صدرية يوضح الفرق بين الإنفلونزا و«متحور دلتا»

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 20-9-2021

«الأعلى للآثار»: اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية بالقاهرة التاريخية

ضبط سائق النقل المتهم بدهس إمام مسجد بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

صور

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية لبنان: إبرام إسرائيل عقود تنقيب في منطقة متنازع عليها يهدد الأمن الإقليمي

نتنياهو يسخر من تصرف لبايدن خلال لقائه مع بينيت فى البيت الأبيض

مكالمة لأحد الأسرى.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى «30 دقيقة» داخل جنين؟