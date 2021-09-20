الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوزبكستان تسجل 501 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

كورونا في أوزبكستان
كورونا في أوزبكستان

سجلت أوزبكستان 501 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 168 ألفا و938 حالة.
وذكرت وزارة الصحة الأوزبكية، في بيان أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل حالة وفاة واحدة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى ألف و185 حالة، وبلغ إجمالي عدد المتعافين في البلاد 162 ألفا و684 متعافيا على مستوى البلاد.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو 5 أيام.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت إن منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

اوزبكستان الصحة الأوزبكية كورونا طشقند

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