انخفاض عدد الركاب الوافدين إلى هونج كونج الأسبوع الماضي بنسبة 94%

بلغ إجمالي العدد الصافي للركاب الوافدين الذين وصلوا إلى هونج كونج عبر جميع موانئها، 287 راكبا، في الأسبوع الماضي الذي انتهى أمس، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين.

ويأتي العدد بالمقارنة مع وصول 5148 راكبا قبل عام، بانخفاض بلغت نسبته 94 بالمئة على أساس سنوي، بحسب بيانات نقلتها "بلومبرج" عن إدارة الهجرة في هونج كونج.

وتجدر الاشارة إلى أن العدد الصافي للوافدين يتم احتسابه عن طريق طرح عدد المغادرين من عدد الوافدين.

وبلغ إجمالي عدد الركاب الوافدين في الأسبوع الماضي 21 ألفا و212، بزيادة نسبتها 10 بالمئة على أساس سنوي.

فيما بلغ إجمالي عدد المسافرين الذين غادروا البلاد في الأسبوع الماضي 20 ألفا و925، بزيادة قدرها 49 بالمئة على أساس سنوي.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الإثنين إن البر الرئيسي سجل 49 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد نزولاً من 66 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن 28 من الإصابات الجديدة كانت محلية مقابل 43 إصابة محلية قبل يوم.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ حالتين مقابل 19 قبل يوم. ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 95738 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.



من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 228.62 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و898843.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 675862 42155527

الهند 444838 33448163

البرازيل 590508 21230325

المملكة المتحدة 135203 7429746

روسيا 407206 7274928

فرنسا 116002 6949519

تركيا 61539 6846010

إيران 117182 5424835

الأرجنتين 114368 5238610

كولومبيا 125860 4939251

