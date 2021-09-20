«الري»: تأهيل وتبطين 2593.35 كيلو متر من الترع المتعبة

تعمل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع المحافظات مصر، للانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي، ضمن تنفيذ خطة استراتيجية تحسين منظومة المياه وتقليل الفاقد منها وإعادة استخدامها أكثر من مرة.

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الإثنين، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 2593.353 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 8.547 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة.

من جانبه قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة "الرى والزراعة والنقل"، وتعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على هذا المشروع القومي.

وأشار “غانم”، إلى فائدة المشروع فى زيادة عرض جسور الترع، وهو الأمر الذى يسمح بإستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار.



وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، إلى أن المشروع يستهدف تحسين الصورة العامة لشبكة الترع وعمل الصيانة اللازمة لها بأسلوب علمي مدروس يضمن استدامتها للأجيال المقبلة.



ونوه بأن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه، والتي تنعكس إيجابيًا على جودة المحاصيل وبالتالي على صحة المواطنين، وفتح المجال أمام تصديرها.



ويتضمن المشروع القومى تأهيل وتبطين 7 آلاف كيلو متر طولى من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية قدرها 18 مليار جنيه تنتهى منتصف العام المقبل؛ بهدف ترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية.

