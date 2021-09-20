نائبة رئيس مجلس الدولة الصينى تحث على التنفيذ الصارم لإجراءات السيطرة على كورونا

حثت نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني سون تشون لان جميع الأطراف على تحمل المسؤوليات الواجبة للحد بشكل فعال من انتشار كوفيد-19 في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " شينخوا الصينية ، أدلت سون، وهي أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهذه التصريحات خلال جولة تفقدية في فوجيان، التي تشهد عودة ظهور كوفيد-19.

واستمعت سون إلى تقارير المسؤولين المحليين وآراء الخبراء الطبيين، وزارت المواقع التي شهدت حالات انتشار متفرقة للاطلاع على جهود احتواء كوفيد-19، واختبارات الحمض النووي وعلاج المرضى، من بين أمور أخرى.

وأعربت سون عن تقديرها للتقدم الحالي في احتواء الجائحة، وأشارت إلى أن الوضع لا يزال من عدة نواحٍ غير متوقع. وطالبت برفع كفاءة اختبارات الحمض النووي وفحص المجموعات الرئيسية من أجل منع انتشار الفيروس، مضيفة أن إغلاق المناطق الرئيسية يجب أن يتم تنفيذه بشكل دقيق وصارم.

وفي إشارتها إلى أن العديد من المصابين من الأطفال، قالت سون إنه يجب أن يتلقوا العلاج المناسب الذي يلبي حاجاتهم الجسدية والنفسية.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.