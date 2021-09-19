«التضامن»: 10 ملايين مستفيد من المعاشات و13.8 مليون مؤمّن عليه

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن عدد منافذ صرف المعاشات على مستوى الجمهورية بلغ 19 ألفًا و180 منفذًا حتى سبتمبر.

أضاف تقرير صادر عن وزارة التضامن أن عدد المؤمن عليهم بلغ 13 مليونًا و876 ألفًا، وبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10 ملايين و615 ألفا، وذلك سبتمبر الجاري.

وتواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدًا الإثنين، صرف معاشات سبتمبر لمن تخلف عن الصرف خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الهيئة القومية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يتم الصرف وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى أنه يمكن الصرف عبر ماكينات الصرف الآلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

أشارت الهيئة إلى أنه يتم إتاحة صرف المعاشات من محافظ الهاتف المحمول، تيسيرًا على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتلبية لاحتياجات المواطنين ودعم الشمول المالي وعملية التحول الرقمي، وفى ظل اتجاه الدولة نحو الميكنة وتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية، ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية.

قال جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن المعاش حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، مُشددًا على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش والمستحقين عنهم دون أي انتقاص، والتأكيد على أن صاحب المعاش له الحق الأصيل في اختيار أي جهة لصرف استحقاقاته التأمينية.

فى سياق متصل، أعلن بنك ناصر الاجتماعي عبر موقعه الإلكتروني، تفعيل خدمة "فوري" لصرف المرتبات والمعاشات المحولة على البنك ما سيكون له الأثر في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم والمساعدة في التيسير على العملاء، خاصة كبار السن في صرف مستحقاتهم دون عناء أو الوقوف في الطوابير، خاصة في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.