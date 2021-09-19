مناظرة علمية بين «مكافحة كورونا» ومستشفيات أبوتيج وحميات قنا

عقدت أكاديمية الأميرة فاطمة، التابعة لوزارة الصحة، الأحد، مناظرة علمية بين اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كوفيد-١٩ تحت إشراف الدكتور حسام حسني، مستشار وزيرة الصحة للتميز الإكلينيكي وأمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة الوباء، بمشاركة مستشفى أبو تيج المركزي وحميات قنا.

وتناولت المناظرة عرض لتقارير حالات مرضى كوفيد-١٩ في وحدة الرعاية المركزة بالمستشفيات وطريقة العلاج المُتبعة مع الحالات المختلفة للمرضى طبقاً للحالة المرضية.

أضافت أنه تم التنبيه على أهمية إتباع بروتوكول العلاج الموضوع بواسطة اللجنة العلمية لمكافحة كورونا طبقاً للحالات المرضية والأعراض المُصاحبة للمرضى.

مناظرة علمية

أوضحت أنه تم مناظرة 5 حالات والتوجيه نحو الإجراء الطبي المُتبع وفقاً للحالة المَرضية، وسيتم متابعة تطور الحالات بعد مرور ٧٢ ساعة لضمان استجابة الحالات للعلاج والتماثل للشفاء.

يأتى ذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء 300 وحدة تشخيص عن بُعد (Telemedicine) بالتنسيق بين وزارة الصحة ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي وتوجيهات أمين عام مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان على توفير الاستشارات الصحية من خلال تطبيقات التشخيص عن بُعد (Telemedicine) تحت إشراف الدكتور إيهاب كمال مساعد وزيرة الصحة لشئون التعليم الطبي المهني والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، والدكتور محمد فوزي رئيس الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية والمهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة للنظم والمعلومات.