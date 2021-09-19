الأحد 19 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«تويا» تصدر الطبعة الثانية من رواية حصار لهمام الخالدى

غلاف الرواية
غلاف الرواية

أصدرت دار تويا للنشر والتوزيع الطبعة الثانية من رواية "حصار" للروائي الفلسطيني همام الخالدي.

وتناقش الرواية مأساة تهجير الفلسطينيين من خلال شخصية باسل، ومن خلال جغرافيا الزمان والمكان وتروي الرواية حكايات من المأساة الكبيرة لفلسطين الحبيبة مثلما حدث مع أهالي "كرتيا" وغيرها.

وتبدأ الرواية من خلال باسل الطفل الصغير الذي يتوه عن والديه واخوته ويتربى مع أسرة تجده وتشفق عليه ويشتد عوده في ظل محاربة الكيان الصهيوني، ولم يغفل الكاتب جوانب أخرى للقضية الفلسطينية، لكن بشكل إنساني وأكمل عن الهجرة واللجوء والحب والعنصرية وعن العادات والتقاليد، عن النضال الفلسطيني، عن المستعمر ووجه الحقيقي الذي يحاول والكثيرون إخفاءه، عن صلابة شعبنا الذي لن يلينه الزمن، عن حلم العودة لفلسطين الذي نراه .

ومن أجواء الرواية:"ثبت باسل لثوانٍ معدودةٍ كنوعٍ من الخداع، وأخذ الجنود يتقدمون باتجاهه، وفجأةً انطلق باسل راكضًا بين أزقة المُخيم بسرعةٍ شديدةٍ من زقاقٍ لآخر، ومن حارةٍ لأخرى، حتى اختفى عن الأنظار تمامًا، ثم صعد لسطح أحد بيوت المُخيم المصنوع من ألواح الزينكو المُثبتة بحجارةٍ موضوعةٍ بشكلٍ متوازٍ حتى لا تتطاير مع الرياح، وأخذ يجري ويقفز من سطحٍ لآخر، وبينما هو يقفز من سطح لآخر انكسر لوحُ الزينكو الذي قفز عليه، وسقط داخل أحد البيوت.

ارتطم باسل بالأرض، لم يكد يستوعب ما يجري حتى فوجئ بصوت صراخٍ قادمٍ، نظر أمامه فإذا بقدميْن تخبطان بعضهما وترتجفان، نظر للأعلى فإذا هي فتاةٌ عاريةٌ تصرخ، ركضت بسرعةٍ نحو باب الحمَّام، وهي تُحاول أن تغطي ما تستطيع من جسدها بيديها".

أما عن همام الخالدي فهو كاتب فلسطيني، نشأ في مخيم رفح للاجئين، جنوب قطاع غزة، صدرت له مجموعة: "حياة في عنق الزجاجة" عام ٢٠١٨م، وهي مجموعة نصوص تنتمي لأدب الرسائل.

رواية حصار همام الخالدي دار تويا للنشر والتوزيع فلسطين المحتلة رواية عن فلسطين

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

الأكثر قراءة

مصر مليئة بالمبدعين.. «المتحدة» تعلن تفاصيل التعاون مع 16 شركة إنتاج فنى

«فيديو مرعب».. لحظة دهس الشيخ هانى الشحات فى مدينة نصر

بعد عرض قصته فى «الدستور».. نقل «عمرو» إلى مستشفى بنى سويف التخصصى

أول تعليق من كريم فهمى بعد خروجه من المستشفى بعد جلطة الرئة

يخضع لجراحة ثانية غدًا.. نضال الشافعي يطلب الدعاء من جمهوره

ننشر تشكيل محاكم القضاء الإدارى 2020- 2021 (مستندات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى بالسجون الإسرائيلية يعانون من آثار تنكيل وقمع

سفارة إسرائيل فى القاهرة: لابيد بحث ملف غزة مع شكرى

خدعة للتضليل.. لماذا كذب وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بشأن مكان الأسيرين؟