دار للإيواء تحتفل بزفاف 3 من نزيلاتها.. ومدير الدار: «أنا أبو العرايس»

تستعد مؤسسة “معانا” لإنقاذ إنسان لإيواء المشردين بإقامة حفل زفاف لثلاثة من السيدات من نزلائها غدا الإثنين، وذلك بتجهيزات كاملة لتعويضهن ما فقدنه في منازل عائلاتهن.

كما أقامت صباح السبت حفل الحناء بأحد مقار المؤسسة وسط أجواء احتفالية حضرها النزلاء والعاملون بالمؤسسة كما جهزت المنقولات الزوجية (جهاز العروسة) ونقلها إلى منازلهن الجديدة.

ويقول محمود وحيد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، إن رسالتنا تعتمد على تأهيل ودمج الأشخاص الذين عانوا من مشكلات أو ظروف دفعتهم للجوء للشارع والتشرد للاهتمام بهم وتقديم يد العون لهم والمساعدة واستضافتهم في أحد فروع المؤسسة وإعادتهم للمجتمع مرة أخرى بشكل أفضل.

وأضاف وحيد: لا نتعامل مع نزلاء المؤسسة بأنهم في دار إيواء بل أننا نمسيها بيتنا الكبير والجميع هنا أخوة وعلى مدار سنوات أقمنا العديد من حفلات الزفاف للنزلاء وتجهيزهم بكل ما يلزم في هذا الصدد وسوف تتم إقامة حفل زفاف كبير لثلاث سيدات من أبناء الدار وسأكون "انا أبو العرايس".

وكانت مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان قد استقبلت منذ يومين الطفلة المعرفة "بقناة إمبابة" والتي تم تداول قصتها على نطاق واسع خلال الفترة الماضية على منصات مواقع التواصل الإجتماعي بعد تخلي والدتها عنها بعد وفاة زوجها وزواجها من آخر فلم تجد الفتاة سوى شوارع منطقة إمبابة تأويها بعد مغادرة مسقط رأسها بمحافظة سوهاج.

وعلق رئيس مجلس إدارة المؤسسة على الأمر قائلا: أن المؤسسة استقبلت فتاة إمبابة وهي تدعي مريم من يوم الجمعة الماضية من خلال أحد المتطوعين الذي اوصلنا اليها وهي في حالة جيدة الآن ونطمئن الجميع عليها وتم إجراء بعض التحاليل والفحوصات وعمل اللازم لها من الاخصائيين بالمؤسسة للإطمئنان على صحتها وما إذا كانت تأثرت خلال الفترة الماضية التي قضتها في الشوارع.