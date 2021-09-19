الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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منها «الحفاظ على العين».. فوائد تناول البيض النيء

البيض النيئ
البيض النيئ

يعتبر تناول البيض من العادات الغذائية الصحيحة، فإنه ذو قيمة غذائية عالية، لكن النيء منه له عدة إيجابيات وسلبيات نرصدها في السطور التالية وفقا لموقع "healthy builders" الطبي.

 

فوائد تناول البيض النيء:

 

يمكن أن تحصل على المزيد من فيتامين د، يقول خبراء التغذية إن البيض النيئ يوفر 36 في المائة أكثر من فيتامين د، وهو عنصر غذائي تحتاجه لتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام وأمراض القلب والسمنة والاكتئاب. 

 

يمكنك الاستفادة كثيرًا من تناول البيض النيئ إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من أشعة الشمس، وهو مصدر رائع لفيتامين د.

 

أوضح الباحثون، يمكن أن يؤدي التعرض للحرارة المرتفعة إلى صعوبة امتصاص الجسم لبعضها، حيث يحتوي عليها البيض لأنها توفر الكثير من الامتيازات الصحية، من مكافحة آلام المفاصل والالتهابات، وخفض الكولسترول السيئ ، ومحاربة القلق والاكتئاب.

 

يساهم تناول البيض النيئ في الحفاظ على صحة العين،  حيث يحتوي على اثنان من مضادات الأكسدة وهما اللوتين والزياكسانثين، وكلاهما معروف بقدرته على حماية العين من التلف والحفاظ على الرؤية.

 

كما يمكن الحصول علي مادة الكولين وهو عنصر غذائي مشابه لفيتامينات ب، والذي يقدم العديد من الفوائد الصحية، وهي تتراوح بين حركة العضلات، وعمل الكبد ، وتطور الدماغ ، واستقرار الحالة المزاجية ، والتمثيل الغذائي الطبيعي.

الاكتئاب العادات الغذائية محاربة الاكتئاب تناول البيض الفيتامينات والمعادن البيض النيئ

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