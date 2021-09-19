الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

الصحة: استلام جرعات جديدة من لقاح جونسون آند جونسون نهاية الأسبوع

لقاح جونسون آند
لقاح جونسون آند جونسون

كشف مصدر بوزارة الصحة عن أن الوزارة ستستقبل أكثر من مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون نهاية الأسبوع الجاري، موضحًا أن الجرعات سيتم إرسالها لهيئة الدواء المصرية؛ لفحصها قبل توزيعها على مراكز تطعيم المسافرين.

أشار المصدر إلى أن الوزارة تسعى لتوفير أكبر عدد من اللقاحات مع ارتفاع أعداد الإصابات؛ للحد من الأعراض المصاحبة للإصابة بالفيروس وتجنب حدوث مضاعفات. 


وأعلنت د. هالة زايد، وزيرة الصحة، عن استقبال ٥٤٦ ألفًا و٤٠٠ جرعة من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة (أسترازينيكا)، مقدمة من الحكومة الفرنسية، وذلك ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

أوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم استقبال تلك الشحنة على دفعتين وصلت إحداهما الجمعة الماضية والأخرى أمس، بمطار القاهرة الدولي، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، بما يسهم في الحفاظ على مكتسبات الدولة للتصدي للجائحة، مشيرًا إلى أن الشحنة التي تم استقبالها من لقاح "أسترازينيكا" سوف يتم توزيعها على مراكز التطعيم البالغ عددها ٧٨١ مركزًا موزعين على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى أن لقاح "أسترازينيكا" أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما ٢٨ يومًا، فضلًا عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

أشار متحدث الصحة إلى أن المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورونا مجهزة بجميع المستلزمات الخاصة بتسجيل البيانات واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح، والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، والذي يُظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقفه من تلقي لقاح فيروس كورونا في حالة المسح الإلكتروني للرمز، موضحًا أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية.

وذكر أهمية التعاون الدائم مع المنظمات الدولية للتصدي للجائحة وتوفير اللقاحات للمواطنين، مناشدًا المواطنين مجددًا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاحات فيروس كورونا.

وزارة الصحة والسكان لقاح كورونا فيروس كورونا لقاح جونسون اند جونسون

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