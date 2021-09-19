الأحد 19 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المستثمرين»: دخول الشركات المصرية ليبيا يسهم في زيادة فرص العمل

محرم هلال
محرم هلال

قال الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن اتفاقيات التعاون التي وقعت بين الحكومة المصرية والليبية لها دور كبير في توطيد العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

وأضاف هلال أن الشركات والمصانع المصرية مستعدة للدخول في سوق العمل الليبي، مؤكدًا أن ليبيا تحتاج إلى شركات في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، والطاقة والكهرباء، وبالفعل مصر لديها أفضل الشركات في تلك القطاعات.

وتابع أن المصانع والشركات التابعة للاتحاد ستجتمع قريبًا لبحث سبل الاشتراك مع الحكومة المصرية في الدخول لإعادة إعمار ليبيا، مؤكدًا أن قرار دخول الشركات المصرية للعمل في ليبيا سيفتح الباب لمزيد من فرص العمل.

وأشار الدكتور محرم هلال إلى أن مصر وشركاتها لديها القدرة لتطوير وبناء البنية التحتية في ليبيا، ومن الممكن إنشاء مدن جديدة وصناعية على غرار المدن المصرية، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية في المنطقة العربية والإفريقية، بالإضافة إلى كثرة الزيارات المتبادلة.

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