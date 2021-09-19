هنيدي يتحدى فاندام على منصات التواصل فقط.. والجماهير: «هندعيلك»

أعلن الفنان العالمي فان دام تحديه للفنان الكوميدي محمد هنيدي عبر منشورات وتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث عرض الأخير على فان دام التحدي قائلاً: "مازلت عند كلمتي، مباراة بدون قوانين .. في قفص هيل ان سيل، بشرط واحد.. إيدك الاتنين يبقوا مربوطين".

قابل فان دام التحدي من خلال منشور سأل فيه الجماهير قائلاً:"أتلقى دعوة جحيم في خلية لمحاربة أعظم ممثل كوميدي في الشرق الأوسط، ما رأيكم جميعًا؟ هل يجب أن أقبل التحدي؟"، كما تبادل الاثنين الرد على بعضهم البعض من خلال التعليقات.

جماهير النجمين لم يكونوا ببعيدين عن المعركة، خاصة بعد طلب هنيدي لهم بأن يبلغوا فان دام أن المصري معروف بجبروته ويجب عليه أن يلغي المباراة، ليقول سلطان أحمد في تعليق على منشور هنيدي عبر "فيسبوك": "كل واحد عنده قوة روحية متقلقش يا هنيدي إحنا معاك هندعيلك".

علق محمد إبراهيم: "ما تقلقش أنا هاعملك صينية مسقعة تخليك تفوت في الحديد"، كما شجعه أحمد محمد وقال إن الشعب المصري كله وراء هنيدي".

من جانبه، علق مروان سيد قائلاً:"ماتقلقش هخلي الحاجة تدعيلك تكسبه وتخرج من المباراة من غير أي إصابة"، وعلق البعض لـ فان دام أن محمد هنيدي سيسكبه في المباراة وطالبوه بضرورة الانسحاب".





واعتاد هنيدي مؤخرًا الظهور عبر مواقع التواصل بشكل لافت ومشاركة الجماهير بعض أفكاره، وكذلك يقوم بالتعليق على الكثير من المنشورات وإضافة الحس الكوميدي لها.

وواصل هنيدي تحقيق نجاح كبير من خلال فيلم "الإنس والنمس"، الذي طرح بالسينمات ودور العرض قبل عدة أسابيع، حيث تصدر الإيرادات لفترة كبيرة، لكنه تراجع هذا الأسبوع للمركز الثاني بعد طرح فيلم "ماكو"، وحقق الفيلم الجمعة 650 ألف جنيه، لتصل كل إيراداته حتى اليوم 50 مليونًا و200 ألف جنيه، ليكون الفيلم الثاني في الموسم بالكامل من حيث الإيرادات بعد فيلم "العارف" بطولة النجم أحمد عز.

يشارك في بطولة الفيلم مع هنيدي منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف الدسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.