الأحد 19 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

هنيدي يتحدى فاندام على منصات التواصل فقط.. والجماهير: «هندعيلك»

هنيدي يتحدى فاندام
هنيدي يتحدى فاندام

أعلن الفنان العالمي فان دام تحديه للفنان الكوميدي محمد هنيدي عبر منشورات وتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث عرض الأخير على فان دام التحدي قائلاً: "مازلت عند كلمتي، مباراة بدون قوانين .. في قفص هيل ان سيل، بشرط واحد.. إيدك الاتنين يبقوا مربوطين".

قابل فان دام التحدي من خلال منشور سأل فيه الجماهير قائلاً:"أتلقى دعوة جحيم في خلية لمحاربة أعظم ممثل كوميدي في الشرق الأوسط، ما رأيكم جميعًا؟ هل يجب أن أقبل التحدي؟"، كما تبادل الاثنين الرد على بعضهم البعض من خلال التعليقات.

Screenshot_2021-09-19-19-00-44-355_com.facebook.katana

جماهير النجمين لم يكونوا ببعيدين عن المعركة، خاصة بعد طلب هنيدي لهم بأن يبلغوا فان دام أن المصري معروف بجبروته ويجب عليه أن يلغي المباراة، ليقول سلطان أحمد في تعليق على منشور هنيدي عبر "فيسبوك": "كل واحد عنده قوة روحية متقلقش يا هنيدي إحنا معاك هندعيلك".

علق محمد إبراهيم: "ما تقلقش أنا هاعملك صينية مسقعة تخليك تفوت في الحديد"، كما شجعه أحمد محمد وقال إن الشعب المصري كله وراء هنيدي".

من جانبه، علق مروان سيد قائلاً:"ماتقلقش هخلي الحاجة تدعيلك تكسبه وتخرج من المباراة من غير أي إصابة"، وعلق البعض لـ فان دام أن محمد هنيدي سيسكبه في المباراة وطالبوه بضرورة الانسحاب".

Screenshot_2021-09-19-18-58-40-508_com.facebook.katana



 واعتاد هنيدي مؤخرًا الظهور عبر مواقع التواصل بشكل لافت ومشاركة الجماهير بعض أفكاره، وكذلك يقوم بالتعليق على الكثير من المنشورات وإضافة الحس الكوميدي لها.

Screenshot_2021-09-19-18-55-11-199_com.facebook.katana

وواصل هنيدي تحقيق نجاح كبير من خلال فيلم "الإنس والنمس"، الذي طرح بالسينمات ودور العرض قبل عدة أسابيع، حيث تصدر الإيرادات لفترة كبيرة، لكنه تراجع هذا الأسبوع للمركز الثاني بعد طرح فيلم "ماكو"، وحقق الفيلم الجمعة 650 ألف جنيه، لتصل كل إيراداته حتى اليوم 50 مليونًا و200 ألف جنيه، ليكون الفيلم الثاني في الموسم بالكامل من حيث الإيرادات بعد فيلم "العارف" بطولة النجم أحمد عز.

Screenshot_2021-09-19-18-54-47-280_com.facebook.orca

يشارك في بطولة الفيلم مع هنيدي منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف الدسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

فيس بوك محاربة مباراة محمد هنيدي السوشيال ميديا هنيدي دام فان دام

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

الأكثر قراءة

مصر مليئة بالمبدعين.. «المتحدة» تعلن تفاصيل التعاون مع 16 شركة إنتاج فنى

«فيديو مرعب».. لحظة دهس الشيخ هانى الشحات فى مدينة نصر

بعد عرض قصته فى «الدستور».. نقل «عمرو» إلى مستشفى بنى سويف التخصصى

أول تعليق من كريم فهمى بعد خروجه من المستشفى بعد جلطة الرئة

يخضع لجراحة ثانية غدًا.. نضال الشافعي يطلب الدعاء من جمهوره

ننشر تشكيل محاكم القضاء الإدارى 2020- 2021 (مستندات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى بالسجون الإسرائيلية يعانون من آثار تنكيل وقمع

سفارة إسرائيل فى القاهرة: لابيد بحث ملف غزة مع شكرى

خدعة للتضليل.. لماذا كذب وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بشأن مكان الأسيرين؟