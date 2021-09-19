سفير العراق بالقاهرة يلتقى وزير التعليم العالى لبحث سبل التعاون

التقى سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور أحمد نايف الدليمي، الأحد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار؛ لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي.

وأكد الدليمي أن العلاقات «العراقية- المصرية» علاقات تاريخية، لافتًا إلى ضرورة توطيد العلاقات مع مصر خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تطلعه إلى زيادة أعداد الطلاب العراقيين الدارسين في مصر، وتفعيل المزيد من أوجه التعاون في البحث العلمي إلى جانب التعليم، كما عرض أمام أنظار الوزير مشاكل ومعوقات الطلبة العراقيين في الجامعات المصرية.

من جانبه، أكد عبدالغفار ضرورة توطيد أواصر الشراكة بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية والعلمية والبحثية، لافتًا إلى حرص مصر على تقديم مجالات التعليم العالي والتدريب والمنح الدراسية، مشيرًا إلى التعاون بين الجامعات المصرية والعراقية من خلال التبادل الطلابي، والتعاون في البرامج التعليمية المشتركة، وإجراء المشروعات العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان إمكانية زيادة عدد المنح المقدمة للطلبة العراقيين الدارسين بالجامعات المصرية بمرحلة الدراسات العليا "ماجستير - دكتوراه"، واستعداد الوزارة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للطلاب العراقيين للدراسة بالجامعات المصرية، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.